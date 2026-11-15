유나가 '굿파트너2'에 출연한다. / 사진제공=사람엔터테인먼트

ENA 드라마 '유괴의 날'에서 윤계상과 호흡을 맞추며 강렬한 인상을 남겼던 배우 유나가 '굿파트너2'로 돌아온다.소속사에 따르면 유나는 오는 20일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 '굿파트너2' 출연을 확정했다. '굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 이혼 법정 드라마다.유나는 극 중 차은경과 김지상(지승현 분)의 딸 김재희 역을 다시 맡는다. 2024년 방송된 시즌1에서 부모의 이혼을 겪으며 혼란스러워하던 재희가 2년이 흐른 뒤 어떤 모습으로 성장했을지 관심이 쏠린다.앞서 유나는 '굿파트너'에서 부모의 갈등으로 상처받은 딸의 복잡한 감정을 섬세하게 표현했다. 어른스러운 말과 행동을 보이면서도 부모의 이혼 앞에서는 흔들릴 수밖에 없는 어린아이의 모습을 자연스럽게 그려내며 시청자들의 공감을 얻었다.특히 상황에 따라 달라지는 재희의 감정을 표정과 눈빛으로 전달하며 존재감을 남겼다. 이러한 연기를 인정받아 '2024 SBS 연기대상'에서 청소년 연기상을 받기도 했다.이번 시즌에서는 한층 성장한 재희의 이야기가 펼쳐질 예정이다. 이전보다 성숙해진 모습과 함께 성장 과정에서 겪는 고민, 어른들의 관계 속에서 느끼는 혼란 등 다양한 감정을 보여줄 것으로 기대된다.시즌1에서 장나라와 모녀 호흡을 맞췄던 유나가 이번에는 어떤 변화를 보여줄지, 새롭게 합류한 김혜윤과는 어떤 관계를 형성할지 관심이 쏠린다.'굿파트너2'는 20일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr