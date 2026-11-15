사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

사진 = 윤은혜 인스타그램

배우 윤은혜가 뼈말라 몸매로 입은 화려한 드레스 자태를 공개했다.윤은혜는 최근 자신의 인스타그램에 "MMA 2026 근석님과 시상하고 왔어요❣️ 수상한 에스파,하나 후배님 축하합니다 ☺️ 🎊카리나 후배님의 🫶손하트에 감동감동"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤은혜는 어깨를 드러낸 블랙 튜브톱 드레스를 입고 긴 웨이브 헤어를 늘어뜨린 채 카메라를 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 코르셋 형태의 상의가 잘록한 허리선을 강조하며, 앞머리를 내린 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 세련된 분위기를 더한다.이어진 사진에서 윤은혜는 한 손으로 구조물을 잡고 다른 손가락을 볼에 가져다 댄 채 포즈를 취하고 있다. 깊게 트인 드레스 사이로 늘씬한 각선미를 드러내며 우아하면서도 과감한 매력을 뽐냈다.또 다른 사진에서 윤은혜는 카메라 가까이 얼굴을 가져다 대고 손바닥을 펼쳐 보이며 귀여운 표정을 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내린 검은 웨이브 머리와 커다란 눈망울이 어우러져 사랑스러운 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 윤은혜는 블랙 드레스를 입고 정면을 바라보며 단정하게 포즈를 취하고 있다. 허리선을 따라 떨어지는 드레스와 한쪽 다리를 드러내는 슬릿 디자인이 윤은혜의 슬림한 실루엣을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "아름다워요", "윤은혜 이쁘다", "너무 예뻐", "드레스를 잘 어울리시네요", "여신이다", "은혜님은 정말 은혜롭다요" 등의 댓글을 달았다.한편 윤은혜는 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)' 첫날 시상식에 장근석과 함께 시상자로 참석했다. 올해 처음으로 이틀간 개최된 시상식에서 에스파는 '올해의 글로벌-K 아티스트'를, 일본 그룹 하나(HANA)는 'J-팝 페이보릿 아티스트'를 수상했다. 윤은혜는 시상식 이후 에스파 카리나에게 받은 손하트를 직접 언급하며 후배 가수들을 향한 애정을 드러냈다.윤은혜는 최근 개인 유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN'을 통해 새로운 영상 콘텐츠를 공개하는 등 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr