'영호와 결별' 31기 옥순, 논란 후 살 쏙 빠진 근황 공개했다..."주말 좋아"

사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

사진 = 31기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 31기 옥순이 장난기 가득한 셀카와 함께 소소한 주말 일상을 공개했다.31기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "추구미는 once bitten, twice shy현실은 양고기 bite ,, 🍗주말조앙 (박제해달라고 하셔서 .,🤍)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 옥순은 검은색 후드티에 동그란 뿔테안경을 착용한 채 팔에 얼굴을 기대고 카메라를 바라보고 있다. 갈색 머리카락을 자연스럽게 넘긴 모습에 또렷한 눈매와 매끈한 피부가 어우러지며 수수한 매력을 드러낸다.이어진 사진에서 31기 옥순은 같은 자세로 시선을 아래로 내린 채 입술을 살짝 다물고 있다. 얼굴을 가까이 담은 구도에서도 잡티 없이 맑은 피부와 자연스러운 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 31기 옥순은 한 손으로 머리카락을 들어 올리며 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 입꼬리를 살짝 올린 표정과 동그란 안경이 어우러져 귀여운 분위기를 자아낸다.이어 공개된 사진에서 31기 옥순은 머리카락을 잡은 채 입술을 동그랗게 내밀며 익살스러운 표정을 짓고 있다. 꾸밈없는 차림으로 다양한 표정을 보여주며 친근한 매력을 더했다.마지막 사진에서 31기 옥순은 회색 카디건을 입고 전화기를 든 모습이 담긴 네 컷 사진을 공개했다. 손가락을 입술 가까이에 가져다 댄 채 미소를 짓거나 고개를 살짝 기울이는 모습으로 청순한 분위기를 보여준다. 한 컷에는 토끼 이모티콘으로 얼굴을 가려 장난스러운 느낌을 더했다.앞서 31기 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 '나는솔로' 31기 방송 당시 영숙, 정희와 함께 순자를 향한 뒷담화 논란으로 도마 위에 오른 바 있다. 방송 후 진행 된 라이브 방송에서 31기 옥순은 "의도와 상관없이 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들인다"고 사과했다.또 31기 옥순은 방송에서 31기 영호와 최종 커플이 됐으나 결별했고 최근 둘의 다정한 사진이 유출돼 재결합설이 불거지자 "실수로 유출된 사진일 뿐 재교제나 결혼은 아니다"라고 선을 그었다.이와 함께 31기 옥순은 자신을 둘러싼 허위사실 유포에 대해 법적 칼을 빼 들었다. 31기 옥순은 "결혼설, 임신, 낙태, 유산, 성병 의혹, 성형 의혹 등은 모두 사실이 아니다"라며 15가지에 달하는 의혹을 조목조목 반박했다. 또 악플러에게 받은 메시지를 공개하며 "손가락질에 멀쩡히 다니던 직장도 관두고 몇 달을 숨어 살았다"고 호소하며 강경 대응을 예고했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr