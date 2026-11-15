트레저/ 사진=텐아시아 DB

그룹 트레저가 신곡 'SHOCK' 뮤직비디오로 자체 최단기간 유튜브 조회 수 1억 회 돌파 기록을 경신했다.15일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저의 디지털 싱글 'SHOCK' 뮤직비디오는 지난 14일 오후 3시 50분께 유튜브 조회 수 1억 회를 달성했다. 지난 2일 오후 6시 공개된 이후 11일 21시간 50분 만이다. 앞서 'IF I'가 세운 자체 최단 기록인 11일 22시간 49분보다 59분 빠르다.'SHOCK' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위에 올랐다. 공개 5일 만에는 조회 수 5000만 회를 넘어섰다. 이 역시 트레저 뮤직비디오 가운데 가장 빠른 기록이다.뮤직비디오에는 곡의 강한 비트와 분위기를 강조한 영상 효과가 사용됐다. 멤버들의 퍼포먼스가 주로 나오는 가운데, 특히 브리지 구간에서는 반복적인 가사에 맞춰 단체 안무를 선보인다. 글로벌 팬들 사이에서는 영상의 연출 방식과 멤버들의 퍼포먼스에 대한 긍정적인 반응이 이어지고 있다.한편 트레저는 지난 2일 오후 6시 디지털 싱글 'SHOCK'를 발매한 뒤 음악방송과 유튜브 콘텐츠 등을 통해 활동하고 있다. 향후 '2026 MAMA AWARDS'와 '2026 SBS 가요대전' 등 주요 연말 시상식에도 출연할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr