배우 김희선이 미모 관리 비결로 시술을 언급하며 솔직한 입담을 뽐냈다. / 사진=텐아시아 DB

11월 14일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ’95 서울가요제 합격자들의 희망곡을 알아보는 시간과 ‘95서울가요제 MC 미팅이 진행됐다. / 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

11월 14일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ’95 서울가요제 합격자들의 희망곡을 알아보는 시간과 ‘95서울가요제 MC 미팅이 진행됐다. / 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

배우 김희선(50)이 미모 관리 비결로 시술을 언급하며 솔직한 입담을 뽐냈다.지난 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' MC 섭외를 위해 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 김희선을 만나는 모습이 그려졌다.이날 김희선이 등장하자 유재석은 "세월을 거스르네. 나이를 안 먹어"라며 감탄했다. 주우재 역시 "지금 데뷔해도 1등"이라며 김희선의 미모를 칭찬했다. 이어 미모 관리 비결을 묻는 질문에 김희선은 "시술 받겠죠?"라고 답해 웃음을 자아냈다. 자신의 솔직한 대답이 민망했던 김희선은 "내 별명이 '신데렐라'다. 스트레스를 받아도 12시를 안 넘긴다"라며 평소 생활 습관을 덧붙였다.유재석은 김희선의 과거를 떠올렸다. 그는 "내가 기억하기로 여기저기 놀러 다녔던 걸로 안다"라며 과거 김희선을 노래방에서 우연히 마주쳤던 일화를 공개했다. TV 생방송에서 김희선을 본 직후 노래방 옆방에서 다시 마주쳤다는 것이다.김희선이 1990년대 유행을 이끌었던 이야기도 나왔다. 당시 김희선이 유행시킨 '곱창 밴드'는 매출 40억 원을 기록했으며, 파스텔 머리띠와 X자 핀 등도 큰 인기를 끌었다.허경환은 중학생 시절 김희선에게 사인을 받았던 사진을 공개했다. 그는 "누나 기억하시죠?"라고 물으며 긴장한 모습을 보였다. 주우재 역시 어린 시절부터 김희선의 팬이었다고 밝혔고, 김희선은 당시 초등학생이었다는 주우재에게 "아가네"라며 반응했다. 김희선은 '95 서울가요제' 섭외 연락을 받고 자신이 노래를 부르는 줄 알았다고 털어놨다. 그는 "내가 노래하는 줄 알았다. 뭘 불러야 할까 혼자 90년대 히트곡 찾아봤다"라고 말했다.이에 유재석은 "그 당시에는 MC들이 노래를 하면서 오프닝을 열어주기도 했다"라며 김희선에게 오프닝 무대를 제안했다. 김희선은 "저도 가발 써야 해요?"라고 되물으며 관심을 드러냈다. 하하는 김희선이 과거 유행시켰던 '나이아가라 폭포 머리'를 추천했다.한편 이날 '놀면 뭐하니?'는 전국 가구 시청률 6.5%를 기록하며 올해 자체 최고 시청률을 경신했다. 분당 최고 시청률은 7.9%까지 올랐으며, 유재석이 김희선의 노래방 목격담을 공개한 장면이 가장 높은 시청률을 기록했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr