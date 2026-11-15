사진 = KBS2TV '문무' 캡처

사진 = KBS2TV '문무' 캡처

'사극 명가' KBS의 대하드라마 '문무'가 첫 방송부터 휘몰아치는 전개와 인물 간의 갈등을 다룬 밀도 높은 서사로 안방극장을 사로잡았다.14일 첫 방송된 KBS 2TV 대하드라마 '문무'(연출 김영조, 구성준 / 극본 김리헌, 홍진이) 1회에서는 백제의 거센 공세로 흔들리는 신라의 참혹한 현실을 보고 비탄에 잠긴 김법민(이현욱 분)과 김춘추(김강우 분) 부자가 음모에 휘말리는 모습으로 강렬한 서막을 열었다. 이날 방송 시청률은 5.1%(닐슨코리아 제공, 전국 가구 전체 기준)를 기록하며 명품 사극의 출발을 알렸다. 특히 김춘추가 위기에 처한 나라를 위해 비담(이지훈 분)에게 가병 지원을 부탁하며 무릎을 꿇는 장면은 분당 최고 시청률 6.4%까지 치솟으며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.김법민(이현욱 분)과 김인문(오승훈 분)은 백제의 공격으로 가족을 잃고 통곡하는 백성들을 보며 참담함을 느꼈다. 불에 타는 시신들과 전쟁에서 달아난 군인이 참수되는 참혹한 광경을 뒤로하고 두 사람은 자리를 떠났다. 같은 시각, 김춘추의 집에는 백제의 공격으로 중상을 입은 백룡(이재준 분) 장군이 찾아왔다. 백룡을 걱정하던 김춘추는 그가 신라의 가야계 백성들과 백제인들의 내통 가능성을 언급하자 굳은 표정을 지었다. 물증 없는 추측이 나라를 혼란에 빠트릴 수 있다고 생각한 김춘추는 결국 백룡을 직접 제거하는 냉혹한 결단을 내리며 오직 신라만을 위한 그의 굳건한 행보를 예고했다.그러나 김춘추가 백룡을 죽였다는 소문은 삽시간에 저잣거리에 퍼졌고 이는 김춘추와 김법민 부자의 갈등으로 번졌다. 김법민은 당나라행을 권하는 김춘추의 말에 "저흰 아버지의 아들이라 죽음을 피해 당나라로 가라는 것이냐"라면서 "백룡 장군의 시체는 누구의 손으로 치웠습니까? 그 또한 나라를 위한 일입니까?"라고 분노했다. 이후 김법민은 김인문에게 대신 당나라에 가 달라고 부탁, 본인 대신 시집을 가 위기에 처해있는 여동생을 보러 대야성에 가겠다는 뜻을 내비쳤다.한편 고구려에서는 당나라의 화친을 추진하는 고건무(조성하 분)의 행보가 본격화됐다. 고건무는 수나라와의 전쟁에서 승리한 기념으로 만들었던 경관과 사당을 허물며 당나라와의 충돌을 피하고자 했다. 하지만 이는 고구려가 천하의 주인이 되길 바라는 연개소문(장혁 분)의 심기를 건드렸고 그는 파괴된 경관 앞을 지키는 당나라 군인들을 무참히 베어버리며 강렬한 등장을 알렸다.이 소식을 접한 고구려의 왕 고건무는 곧장 평양성으로 연개소문을 불러들여 전쟁으로 힘들어 한 고구려 백성들을 위해서 당나라와 화친을 해야 한다고 설득했다. 기다리면 당나라를 정복할 때가 올 것이라는 주장이었다. 하지만 연개소문은 "화친을 믿기보단 저들을 치라"며 전쟁을 부추겼고 완강한 고집을 꺾을 수 없다고 생각한 고건무는 그를 제거할 계획을 세웠다.그런가 하면 신라에서는 김춘추가 가신들을 시켜 묻어두었던 백룡의 시신이 발견됐다. 과거 전투에서 자신을 외면했던 김춘추에게 앙금을 품어온 비담(이지훈 분)은 이를 빌미로 김춘추를 끌어내리려 했다. 김춘추는 "증좌 없이 배신 의혹을 제기하는 것은 더 큰 혼란과 분열을 초래하는 것"이라고 항변했으나 진골 귀족들은 일제히 그를 참수해야 한다고 목소리를 높였다. 절체절명의 순간 월성 대전에 김유신(박성웅 분)이 등장하며 분위기가 반전됐다. 판도를 뒤흔드는 그의 존재감이 난관에 부닥친 김춘추의 운명을 어디로 이끌어갈지 궁금증을 자극했다.그 시각 고구려에서는 연개소문의 이임식이 진행됐다. 행사가 순조롭게 진행되고 있던 가운데, 연개소문은 "목숨 바쳐 이 땅을 지켜온 백성들에게 지금의 고구려는 치욕이다. 고구려는 어디에도 조아리지 않는다"면서 고건무의 아들 고환권(정율건 분)의 목을 베었다. 순식간에 시작된 반역과 피로 물든 사열식장의 광경은 엔딩을 강렬하게 장식했다. 신라 내부의 균열에 맞선 김법민과 김춘추, 쿠데타로 고구려를 집어삼키려는 연개소문의 혈투가 맞물리면서 다음 회차에 대한 기대감이 높아졌다.이렇듯 '문무' 첫 방송에서는 혼란스러운 정세 속에서 선택의 기로에 놓인 인물들의 고뇌를 담아내며 안방극장을 단숨에 집어삼켰다. 1회부터 펼쳐진 배우들의 뜨거운 열연과 선 굵은 연출, 흡입력을 자랑하는 각본은 시청자들을 단숨에 거대한 역사 속으로 끌어들였다. 보는 이들을 그 시절 살아 숨 쉬던 인물이 되게 만드는 미장센과 촘촘한 서사의 결합은 '사극 불패' 신화를 이어갈 정통 대하드라마의 탄생을 알렸다.KBS 2TV 대하드라마 '문무' 2회는 15일 밤 9시 20분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr