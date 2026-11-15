배우 고경표가 음주운전 사고로 '놀면 뭐하니?'에서 사실상 통편집된 가운데, 프로그램은 올해 자체 최고 시청률을 기록했다./ 사진=텐아시아 DB

11월 14일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ’95 서울가요제 합격자들의 희망곡을 알아보는 시간과 ‘95서울가요제 MC 미팅이 진행됐다. / 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

배우 고경표가 음주운전 사고로 '놀면 뭐하니?'에서 사실상 통편집된 가운데, 프로그램은 올해 자체 최고 시청률을 기록했다.지난 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 전국 가구 시청률 6.5%, 수도권 가구 시청률 6.5%를 기록했다. 올해 방송 가운데 가장 높은 수치다. 2054 시청률은 4.2%였으며, 분당 최고 시청률은 7.9%까지 올랐다. (닐슨코리아 수도권 기준)이날 방송에서는 '95 서울가요제' 본선을 앞두고 참가자들의 희망곡을 확인하고 MC 섭외를 진행하는 모습이 그려졌다. 다만 최종 합격자 18인에 이름을 올렸던 고경표의 모습은 거의 찾아볼 수 없었다.고경표의 음주운전 사고가 방송 당일 알려지면서 제작진이 긴급 편집에 나섰기 때문이다. 고경표의 단독 출연 장면은 삭제됐으며, 단체 장면에서도 노출을 최소화한 것으로 전해졌다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술에 취한 상태로 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘는 0.150%였다. 소속사는 음주운전 사실을 인정하고 사과했다. 고경표의 사고로 이미 촬영을 마친 프로그램들도 출연 분량을 수정해야 하는 상황에 놓였다.특히 '놀면 뭐하니?'는 고경표가 최종 합격자로 참여한 '95 서울가요제' 프로젝트를 진행 중이다. 참가자들이 함께 무대를 준비하는 프로그램 특성상 한 사람의 출연 분량을 삭제하는 작업도 간단하지 않다.고경표의 출연 분량이 줄어든 이날 방송에서는 김희선의 등장이 눈길을 끌었다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재는 김희선을 '95 서울가요제' MC로 섭외하기 위해 만났다. 김희선은 미모 관리 비결을 묻는 질문에 "시술 받겠죠?"라고 답했고, 유재석은 과거 김희선을 노래방에서 목격했던 일화를 공개했다. 해당 장면은 분당 최고 시청률 7.9%를 기록했다.다음 방송에서는 본선 무대를 준비하는 참가자들의 모습과 새로운 와일드카드 참가자들의 등장이 예고됐다. 고경표의 음주운전으로 기존 출연진 구성에 변수가 생긴 만큼, 제작진이 향후 방송을 어떻게 이어갈지도 지켜볼 대목이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr