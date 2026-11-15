산토스 브라보스 / 사진=산토스 브라더스 공식 SNS

그룹 산토스 브라보스(Santos Bravos)가 &TEAM(앤팀)과 함께한 신곡의 티저 영상을 공개했다.산토스 브라보스는 지난 14일 공식 유튜브 채널을 비롯한 여러 플랫폼에 &TEAM과 협업한 곡의 첫 번째 티저를 게재했다. 영상은 약 11초 분량으로, 선명한 색감과 오래된 필름을 연상시키는 화면 질감이 특징이다. 짧은 시간 동안 여러 장면을 빠르게 교차해 보여준다.영상에는 카우보이 모자와 기타, 촛불이 놓인 공간 등 라틴아메리카 문화를 떠올리게 하는 소품이 등장한다. 붉은색과 녹색, 푸른색 조명을 번갈아 활용했고, 아날로그 필름을 연상시키는 효과도 더했다. 일본 전통 건축물의 사진과 작은 종이학도 화면에 잠깐 나타난다. 라틴아메리카와 일본의 문화적 요소를 한데 배치해 두 그룹의 협업을 시각적으로 표현했다.산토스 브라보스는 오는 20일 협업곡 'ORIGAMI'를 발매한다. 이 곡은 내년 공개할 두 번째 EP에 앞서 선보이는 선공개곡이다. 하이브 재팬 소속 그룹 &TEAM과는 두 번째로 호흡을 맞췄다. 앞서 두 팀은 지난 2월 'KAWASAKI (&TEAM Remix)'를 통해 클럽 댄스 장르의 음악을 발표한 바 있다. 이번에는 감성적인 분위기를 강조한 곡을 선보일 계획이다.'ORIGAMI'는 라틴 어반 팝을 기반으로 성장과 변화, 자신의 뿌리에 대한 감사함을 다룬 노래다. 곡의 제목은 일본의 전통 종이접기에서 가져왔다. 종이를 접을 때마다 모양이 달라지는 과정에 삶에서 겪는 경험과 인간관계를 통해 변화하고 성장하는 모습을 빗댔다.소속사 하이브라틴아메리카는 "가족과 친구, 공동체에 대한 감사를 중심에 두고, 변화 속에서도 자신의 근간을 잃지 않겠다는 의지를 표현했다"고 곡의 의미를 설명했다.한편 산토스 브라보스는 방시혁 하이브 의장이 추진하는 '멀티 홈, 멀티 장르' 전략과 'K팝 방법론'을 적용해 지난해 10월 데뷔한 5인조 그룹이다. 미국 출신 드루, 브라질 출신 카우에, 페루 출신 알레한드로, 멕시코 출신 케네스, 푸에르토리코 출신 가비가 멤버로 활동하고 있다.이들은 내년 3월 칠레와 아르헨티나, 브라질에서 열리는 음악 축제 '롤라팔루자 남미 2027'에 출연한다. 남미 3개국에서 공연을 펼치며 해외 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr