유재석과 '런닝맨' 멤버들이 간식 하나를 두고 갈등을 벌이다 결국 제작진에게 가불까지 받는 상황에 놓인다./ 사진=텐아시아 DB

유재석과 '런닝맨' 멤버들이 간식 하나를 두고 갈등을 벌이다 결국 제작진에게 가불까지 받는 상황에 놓인다./ 사진=SBS ‘런닝맨’

유재석과 '런닝맨' 멤버들이 간식 하나를 두고 갈등을 벌이다 결국 제작진에게 가불까지 받는 상황에 놓인다.15일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 규현과 함께 서울 곳곳의 가을 명소를 찾아 나서는 '가을 투 비 컨티뉴드' 레이스가 펼쳐진다.이날 멤버들은 주어진 힌트로 목적지를 추리한 뒤 해당 장소에서 사진을 촬영하는 미션에 도전한다. 두 명씩 짝을 이뤄 가을 풍경을 배경으로 사진을 남겨야 하는 가운데, 가장 멋진 사진을 찍은 팀에게 명품 상품이 주어진다는 소식이 전해진다. 이에 멤버들은 좋은 촬영 장소를 차지하기 위해 치열한 경쟁을 벌인다. 서로의 사진 촬영을 방해하는 등 신경전이 이어지면서 가을 나들이는 순식간에 아수라장으로 변한다.진짜 갈등은 미션비를 사용하면서 시작된다. 멤버들은 레이스를 통해 획득한 돈으로 식사와 간식을 사 먹거나 벌칙 면제권을 구매할 수 있다. 그러나 먹는 데 돈을 쓰자는 멤버들과 벌칙 면제권을 확보해야 한다는 멤버들의 의견이 엇갈린다.식사를 마친 뒤 빵집을 발견하면서 갈등은 더욱 커진다. 간식을 먹자는 주장에 결국 추가 지출까지 발생했고, 미션비는 바닥을 드러낸다. 급기야 가불까지 감행했지만 벌칙 면제권을 살 돈조차 부족해지는 사태가 벌어진다. 이에 일부 멤버들은 간식을 먹은 사람에게 페널티를 줘야 한다고 주장한다. 빵 하나를 둘러싼 책임 공방이 벌어지면서 멤버들 사이에 팽팽한 신경전이 이어진다.결국 부족한 미션비를 마련하기 위해 멤버들은 다시 힘을 합친다. 손발을 묶은 채 좁은 단상 위에서 균형을 잡고 주사위를 쌓는 '쌓아서 벌어요' 미션에 도전하는 것. 한 명이라도 더 벌칙을 피하기 위해 어느 때보다 진지하게 미션에 임하지만, 거센 바람이 불면서 예상치 못한 난관에 부딪힌다. 멤버들은 서로 바람막이가 돼주는 등 앞선 갈등이 무색할 정도로 협동하는 모습을 보인다.15일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr