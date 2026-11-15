사진 = SBS '닥터X' 캡처

사진 = SBS '닥터X' 캡처

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(연출 이정림/극본 편성근) 최종화에서는 계수정(김지원 분)이 추악한 악마 김승효(전국환 분)의 수술을 집도하며, 희생된 아이들의 복수와 의사로서의 사명감 사이에서 마지막 선택을 내리는 모습이 그려졌다. 여기에 각자의 자리에서 새로운 시작을 맞이한 인물들의 이야기가 더해지며 진한 여운을 남겼다.이와 함께 '닥터X' 최종화는 치열해진 안방극장 경쟁 구도 속에서도 유일하게 시청률이 상승하며 최고 시청률 17.3%, 전국 15.2%, 수도권 14.5%를 기록, 동시간대는 물론 한 주간 방송된 전 채널 모든 프로그램을 통틀어 압도적 1위를 차지했다. 이로써 '닥터X'는 첫 방송부터 종영까지 단 한 차례도 정상을 내주지 않고 전 회차 전 채널 미니시리즈 시청률 1위를 수성하는 기염을 토했다. 2049 시청률 또한 평균 5.3%, 최고 6.51%를 돌파하며 전 채널 전체 프로그램 1위를 싹쓸이하는 등 시청률과 화제성 모두 적수 없는 독주를 펼쳤다. 이처럼 방송 내내 압도적인 존재감을 과시한 '닥터X'는 마지막까지 독보적인 흥행 질주를 이어가며 화려한 피날레를 장식했다.지난 14일 방송된 '닥터X' 최종화에서는 계수정이 김승효의 심장 이식 수술을 집도하는 가운데 긴박한 상황이 펼쳐졌다. 계수정의 마음을 돌리기 위해 니마(보미 쉐리프 분)를 데리고 온 장희숙(이정은 분)의 진심이 전해지면서, 계수정은 끝내 계획했던 행동을 실행하지 않았고, 조원진(이진희 분)과 함께 김승효의 심장 이식 수술을 성공적으로 마무리했다.그러나 수술이 끝난 뒤 뜻밖의 사실이 밝혀졌다. 계수정과 조원진이 '플루마제닐'(특정 진정제의 효과를 없애 환자를 깨우는 약물)을 사용하지 않고 그대로 반납했음에도, 김승효에게 수술 중 각성이 일어났던 것. 이에 조원진은 계수정에게 "신을 믿어요?"라고 물은 뒤, 신이 계수정이 의사로서의 책임을 저버리지 않도록 대신 개입한 것 같다는 말을 건넸다. 계수정이 직접 김승효에게 위해를 가하지 않고도 그가 자신의 죗값을 마주하게 된 상황은 묵직한 여운을 안겼다.방송 말미에는 저마다의 선택으로 새로운 내일을 맞이하는 인물들의 모습이 그려졌다. 장희숙은 라고타로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔고, 조원진은 퇴사를 결정했다. 박태경(김우석 분)은 김성진(허준석 분)이 있는 응급의학과를 선택하며 새로운 출발을 알렸다. 부승권(손현주 분)은 계수정에게 정식 영입을 제안했지만, 계수정은 악수에 화답하는 대신 가볍게 목례를 건넨 뒤 홀로 발걸음을 옮겼다. 이를 지켜보던 장희숙은 "그래, 이게 너지. 가라, 계수정"이라고 응원했고, 씩씩하게 앞을 향해 나아가는 계수정의 모습이 엔딩을 장식했다.이처럼 생명을 향한 계수정의 굳건한 신념과 인물들의 성장, 저마다의 새로운 출발을 그리며 깊은 여운을 남긴 '닥터X'가 남긴 의미 있는 성과들을 짚어본다.'닥터X'는 첫 방송부터 거침없는 상승세를 이어가며 시청률과 화제성, 글로벌 흥행 지표를 모두 휩쓸었다. 첫 방송부터 최고 시청률 12.9%, 전국 11.4%를 기록하며 두 자릿수 시청률을 돌파, 2026년 방영된 미니시리즈 첫 방송 시청률 1위로 역대급 출발을 알렸다. 이후 6화 만에 최고 시청률 21.3%, 전국 시청률 19.5%를 기록하며 SBS 역대 금토드라마 최고 시청률 TOP5에 진입한 것은 물론, 6주 연속 주간 통합 시청률 1위 자리를 자리를 굳건히 지켜내며 모든 회차 압도적인 흥행세를 이어갔다. 화제성 역시 뜨거웠다. 한국갤럽이 발표한 '2026년 10월 한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 조사에서 전체 1위를 차지했고, 공개 단 3일 만에 넷플릭스 글로벌 비영어 TV쇼 부문 1위에 등극한 데 이어, 전 세계 신작들의 공세 속에서도 5주 연속 TOP5를 수성, 국내 시청률과 화제성은 물론 글로벌 성과까지 거머쥐며 명실상부한 '닥터X 신드롬'을 완성했다. (닐슨코리아/한국갤럽/투둠)'닥터X'는 기존 의학 드라마가 답습하던 병원 안의 로맨스, 천편일률적인 휴머니즘에서 한 걸음 더 나아가 병원이라는 조직을 둘러싼 갈등과 부조리에 과감하게 메스를 댔다. 특히 현실에서 마주할 법한 불합리와 모순을 외면하지 않고 이야기 안에 녹여내며 묵직한 문제의식을 던졌고, 이를 메디컬 느와르라는 장르적 색채로 풀어내며 차별화된 재미를 선사했다. 부조리에 타협하지 않고 오직 뛰어난 술기 하나로 환자의 생명을 위해 맞서는 '메디컬 다크히어로' 계수정의 활약은 긴장감 넘치는 스토리 속에서 통쾌한 사이다와 짜릿한 카타르시스를 더했다. 이처럼 현실을 향한 날카로운 시선에 장르적 상상력을 더하고, 묵직한 메시지와 대중적인 장르 쾌감을 결합한 '닥터X'는 기존 의학 드라마와 차별화된 새로운 형태의 메디컬 느와르를 완성하며 용기 있는 발자취를 남겼다.김지원은 실패도 타협도 모르는 천재 외과의 계수정으로 분해 대체 불가한 존재감을 발산했다. 오직 압도적인 수술 실력으로 병원 내 권력과 부조리에 맞서는 계수정의 카리스마는 물론, 한층 낮아진 목소리와 또렷한 딕션으로 부조리의 정곡을 찌르는 대사를 소화하며 통쾌한 카타르시스를 선사했다. 김지원은 환자의 생명을 최우선으로 여기는 확고한 신념을 지키면서도, 혼자 모든 것을 짊어지려던 태도에서 벗어나 동료들과 함께 손을 맞춰 힘을 모으게 되는 성장까지 설득력 있게 그려내며 계수정이라는 인물의 입체감을 극대화했다. 깊이 있는 연기 내공과 섬세한 표현력으로 또 하나의 인생 캐릭터를 탄생시킨 김지원은 국내를 넘어 전 세계 시청자들까지 '계며들게' 만들며 '메디컬 다크히어로'의 새로운 얼굴을 완성했다.김지원을 필두로 이정은, 손현주, 김우석, 이진희, 김영민, 이성욱, 권승우, 허준석 등 믿고 보는 배우들의 열연 역시 '닥터X'를 빛낸 핵심 동력이었다. 계수정의 든든한 스승이자 버팀목인 장희숙, 병원을 지키기 위해 고군분투하는 부승권, 계수정의 곁에서 함께 성장하는 박태경, 냉철한 판단력과 따뜻한 마음을 지닌 조원진을 비롯해 도윤식, 배흥곤, 마성규, 김성진까지 각기 다른 개성과 사연을 지닌 인물들은 때로는 대립하고 때로는 서로에게 물들며 극에 다채로운 재미를 더했다. 특히 한 아이의 생명을 구하기 위해 각자의 이해관계를 뛰어넘어 하나로 뭉친 '구서대 어벤져스'의 활약은 뭉클한 감동과 짜릿한 카타르시스를 동시에 안겼다. 이처럼 다채로운 인물들의 서사와 관계, 감동의 순간을 설득력 있게 그려낸 배우들의 탄탄한 연기 내공과 빈틈없는 호흡이 환상적인 시너지를 완성하며 작품의 몰입도를 한층 끌어올렸다.한편 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르. 지난 14일 12화, 최종화를 끝으로 종영했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr