사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

'100일의 거짓말' 김유정이 더 이상 숨길 수 없는 자신의 진심을 깨달았다.지난 14일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말'(연출 유인식·김윤진/ 극본 류보리) 11회에서는 이가경(김유정 분)을 향한 김태웅/사토 히데오(박진영 분)의 의심이 확신으로 굳어졌다. 금서희와 사토 히데오에서 '이가경'과 '김태웅'으로, 비로소 거짓과 의심을 거두고 진실로 마주한 두 사람의 변화가 설렘 지수를 상승시켰다. 11회 시청률은 수도권 가구 기준 8.7% 최고 9.9%, 전국 가구 기준 평균 8.0% 최고 9.3%로 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 기록했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전채널 1위를 차지했다. 다만 지난주 10.7%에 비해 하락한 수치를 보였다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)김태웅은 이가경을 구국단의 밀정으로 의심하며 정체를 추궁했다. 그리고 '차라리 당신이 밀정이면 좋겠다'라며 이가경을 향한 혼란스러운 감정을 드러냈다. 무엇보다 얼마 전 조선총독부 폭탄 테러 사건 이후, 아버지와 후쿠다(김중희 분)가 구국단의 어떤 여성을 추적 중이라는 사실을 알게 되며 걱정과 불안을 감출 수 없었다. 김태웅은 이가경에게 이에 대해 전하며 "금서희 씨도 조심해요"라고 말했고, 모른 척하던 이가경도 '구하고 싶다'라는 그의 진심 어린 한 마디에 마음이 일렁였다.하지만 이를 전해들은 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분)은 김태웅을 더욱 경계했다. 두 사람은 이가경에게 "널 믿게 만들어서 우릴 잡으려는 수작"이라며 흔들리지도, 속아 넘어가지도 말라고 경고했다. 바로 그때 김태웅이 또다시 예고도 없이 희원에 찾아왔다. 유필립은 이가경과 보란 듯 나란히 앉아 은근한 신경전을 펼쳤지만, 김태웅은 두 사람의 관계를 이미 거짓이라고 확신하고 있었다. 그는 되려 독립에 목숨을 건 이들의 마음에 대해 이야기하며, "사람이 변할 수도 있다고 생각하십니까?"라고 복잡한 심경이 담긴 질문을 건넸다. 이가경은 자신을 향한 같은 질문에 김태웅의 눈을 바라보며 "네, 변할 수 있다고 생각해요"라고 답해 그의 변화를 암시했다.이가경은 오랜만에 토막촌을 찾아갔다. 하필이면 김태웅이 방꽃님(김라희 분)에게 한글을 가르치러 오는 날이었다. 또 한 번의 예기치 못한 만남으로 밀정이라는 정체에 이어 이름과 출신도 모두 들키게 된 상황. 정체를 감추고 자리를 피하려는 이가경에게 김태웅은 "만나서 반갑습니다, 이가경 씨"라며 마치 처음 만난 사이처럼 악수를 청했다. 그런 가운데 평화롭던 토막촌에 의문의 불청객들이 들이닥쳤다. 친일파 김승억(이기영 분)이 운영하는 조일방직 직원들이 주민들에게 퇴거 통지를 하러 온 것이었다.김태웅은 주민들을 향한 위협과 폭력을 제지하며 사태를 중재하기 위해 나섰다. 그 순간 뜻밖에도 조일방직 직원들 중 누군가 김태웅을 알아봤고, 김승억의 사위이자 정무총감의 아들이란 사실이 밝혀지며 토막촌 주민들의 시선은 곧바로 싸늘하게 식었다. 이 모습을 지켜보던 이가경이 김태웅을 감싸려 했지만, 이노마(홍사빈 분)마저 그에게 모진 말들을 내뱉었다. 방송 말미 김태웅은 교당리 일에 대해 김승억 사장을 설득해 볼테니 자신을 믿어 달라고 부탁했고, "금서희보다 이가경이 훨씬 잘 어울려요. 이가경, 그렇게 불러도 됩니까?"라고 물었다. 이에 이가경은 김태웅 앞에선 거짓 없는 '나'로 존재하고 싶다는 생각과 함께, "네, 김태웅 통역관님"이라고 답하며 자신의 감정을 자각했다.한편 사토 신이치(진선규 분)는 분노에 휩싸인 채 진실을 집요하게 파헤치기 시작했다. 먼저 그는 유소란과 금석중(감우성 분)의 관계를 의심하며, 계암리에 유소란을 아는 사람이 있는지 탐문하라고 지시했다. 일본 경찰의 방문에 수상한 낌새를 눈치챈 주민들이 일제히 아니라고 거짓말을 했지만, 사토 신이치의 의심대로 금석중의 딸 이름이 '금서희'라는 사실이 밝혀지며 긴장감이 고조됐다. 여기에 유소란과 유필립을 관저에 초대하는 사토 신이치의 모습이 그려지며 또 한 번의 위기를 예고했다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 12회는 15일 밤 9시 10분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr