그룹 아일릿/사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 스포티파이에서 누적 재생 수 2억 회를 돌파한 곡을 하나 더 추가했다.15일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI) 타이틀곡 'It's Me'는 지난 13일까지 총 2억 32만 9058회 재생됐다. 이로써 아일릿은 통산 일곱 번째 2억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.'It's Me'는 첫 데이트를 마친 뒤 상대방과의 관계를 어떻게 정의할지 고민하는 상황을 담은 테크노 장르의 곡이다. 좋아하는 사람에게 자신이 가장 특별한 존재라고 자신 있게 말하는 내용이 가사에 담겼다. 반복적인 후렴구와 빠른 리듬, 역동적인 안무를 앞세운 곡으로 해외에서도 관심을 받았다.지난 4월 30일 공개된 'It's Me'는 발매 이후 6개월 넘게 주요 음원 차트에 이름을 올리고 있다. 뮤직비디오는 공개 180일 만에 유튜브 조회 수 2억 회를 넘어섰다. 아일릿이 지금까지 선보인 뮤직비디오 가운데 가장 짧은 기간에 달성한 기록이다.음원 역시 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에 27주 연속 진입했다. 멜론과 벅스, 지니 등 국내 음원 플랫폼의 최신 주간 차트(11월 2~8일)에서도 순위를 유지하고 있다. 일본 오리콘 주간 스트리밍 랭킹(11월 16일 자)과 빌보드 재팬 '핫 100'(11월 11일 자)에서도 상위권에 올랐다.현재까지 아일릿이 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 회를 넘긴 곡은 총 10곡이다. 데뷔곡 'Magnetic'은 발매 약 2년 7개월 만에 9억 회 이상 재생됐다. K팝 그룹의 데뷔곡 가운데 가장 빠르게 해당 기록에 도달했다.이 밖에도 'It's Me'와 'Lucky Girl Syndrome', 'Cherish (My Love)', 'Tick-Tack', '빌려온 고양이 (Do the Dance)', 'NOT CUTE ANYMORE'가 각각 2억 회 이상 재생됐다. 르세라핌, 캣츠아이와 함께 발표한 스페셜 협업 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'도 같은 기록을 세웠다. 'Midnight Fiction'과 'jellyous'는 각각 누적 스트리밍 1억 회를 넘어섰다.아일릿은 최근 발매한 미니 5집 'BREAK EVEN'으로도 해외 차트에서 성과를 거두고 있다. 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 6위에 올라 팀 자체 최고 순위를 경신했다. 빌보드 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범' 차트에서는 각각 1위를 기록했다.타이틀곡 '체포하겠어'는 빌보드 '버블링 언더 핫 100'에 진입했다. 이 차트는 메인 싱글 차트 '핫 100'에 들지 못한 곡 가운데 순위권에 근접한 노래들을 집계한다. 또 '체포하겠어'는 전 세계 200개 이상 국가 및 지역의 데이터를 바탕으로 K팝 노래의 인기를 집계하는 빌보드 코리아 '글로벌 K-송' 차트에서도 1위를 차지했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr