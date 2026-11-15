사진 = KBS2TV '문무' 캡처

사진 = KBS2TV '문무' 캡처

장혁과 김강우, 조성하, 이지훈이 300억 원 이상의 제작비가 투입된 대서사시의 서막을 화려하게 열며 격변의 삼국시대를 강렬하게 그려냈다.지난 14일 밤 첫 방송된 KBS2 토일드라마 '문무'(연출 김영조/극본 김리헌) 1회에서는 궁지에 몰린 신라의 급박한 정세와 고구려의 거센 권력 다툼이 교차되며 시청자들의 이목을 집중시켰다.이날 방송에서 김춘추(김강우 분)는 비담(이지훈 분)을 비롯한 조정 대신들에게 연극 관람을 제안한 뒤 "변방의 백성들은 죽고 도성 안의 백성들은 굶어 죽는 게 현실"이라며 나라를 살리기 위해 합심해 위기를 극복해야 한다고 목소리를 높였다.하지만 비담은 과거 전쟁터에서 성문을 여는 데 혈안이 됐던 김춘추의 과거를 언급하며 적개심을 숨기지 않았고 조정 회의에서 백룡 장군이 마지막으로 사용했던 투구가 병부령의 가신들이 묻어둔 관에서 발견되었다며 김춘추가 백룡 장군을 살해했는지 추궁했다.사방이 적로 둘러싸인 위기에 직면한 김춘추는 "백성들이 죽는 게 무섭고 나라를 잃는 것이 두렵다"며 진심을 호소했으나 비담은 이를 냉정하게 짓밟았고 대신들 역시 김춘추를 참수하라고 목소리를 높였다.이처럼 절체절명의 위기에 빠진 김춘추 앞에 김유신(박성웅 분)이 극적으로 조정에 모습을 드러내 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.이가운데 궁지에 몰린 김춘추는 아들 김법민(이현욱 분)과 김인문(오승훈 분)에게 당나라 국학으로 유학을 떠나 나라를 구할 길을 찾으라고 명했으나 끝없는 전쟁에 회의를 느낀 김법민이 당나라이든 전장이든 가지 않겠다고 거부하며 아버지와 팽팽한 대립각을 세우기도 했다.한편 고구려에서는 백제의 성충(임호 분)이 고건무(조성하 분)를 찾아와 신라 멸망을 위해 백제를 지원해달라고 요구했으나 고건무는 백제를 위해 고구려 백성들을 희생할 수 없다며 당당하게 거절했다. 고건무는 당나라와의 화친으로 평화를 유지하려 했으나 점점 독단적으로 행동하는 강경파 연개소문(장혁 분)을 제거하기 위해 은밀한 계책을 세웠다.하지만 연개소문은 상대의 수를 미리 눈치채고 과감한 역공에 나서며 단숨에 조정을 장악했다.요동으로 파견하려는 명령에 반발한 연개소문은 사열식에서 "목숨 바쳐 이 땅을 지킨 백성들에게 지금의 고구려는 치욕"이라며 반란의 깃발을 치켜들었다.이어 고연무(백성현 분)가 칼을 빼들며 반역을 선포했고 피로 물든 사열식 속에서 연개소문이 고건무를 향해 도전적인 눈빛을 보내며 300억 원 이상의 제작비가 투입된 대하드라마의 화려한 포문을 열었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr