사진 = SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 캡처

사진 = SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 캡처

김지원과 이진희, 김우석이 악행을 일삼던 전국환을 향해 뼛속까지 시린 응징을 완성하고 진정한 의사로서 새로운 길을 걸어 나갔다.지난 14일 밤 9시 50분 방송된 SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(연출 이정림/극본 편성근)12회에서는 아동 성범죄자라는 추악한 진실을 숨긴 채 구호단체 수장으로 군림해 온 김승효(전국환 분)의 심장 이식 수술을 둘 고 통쾌한 마지막 심판이 그려졌다.이날 방송에서 수술을 앞둔 김승효를 찾아간 계수정(김지원 분)은 "이제 깨네 수술 전 물어보고 싶은 게 있어서"라며 박태경(김우석 분)이 겪었던 고통을 언급했다.이에 김승효는 "신은 날 용서하셨고 아이들의 편지를 보면 아이들은 날 사랑한다"고 뻔뻔한 망언을 늘어놓아 계수정을 분노하게 했다. 복수를 결심한 계수정은 집도의로 김승효의 친딸인 조원진(이진희 분)은 마취과의로 수술방에 들어갈 예정이었다. 박태경이 동참을 눈물로 호소하자 계수정은 "너의 손은 사람을 구해야 한다"며 다독였고, 조원진 역시 그를 만류하며 비장하게 수술실로 향했다.수술방에 들어간 두 사람은 환자를 깨우는 약물인 플루마제닐을 평소의 2배로 준비해 김승효에게 극한의 고통을 안겨주려 했다. 조원진이 약물을 주사하려는 일촉즉발의 순간에 장희숙(이정은 분)이 다급하게 수술실 문을 열고 들어왔고 곁에는 건강을 회복한 니마가 서 있었다.곧이어 화이트 윙즈 관계자들이 들이닥쳐 니마를 데려가려 위협하자 계수정은 수술을 중단하겠다고 강하게 맞섰고 원장 부승권(손현주 분)의 개입으로 상황이 겨우 정리됐다.유리창 너머 니마가 스케치북에 적어 보낸 '괴물은 한 명으로 족하다'는 진심 어린 메시지를 확인한 계수정은 복수의 칼날을 거두고 의사로서 완벽하게 수술을 재개해 생명을 살려냈다.수술이 끝난 직후 김승효는 알 수 없는 발작을 일으키며 수술 중 나눴던 대화들을 읊어대며 고통스러워했고, 조원진은 그가 마취 중 깨어있는 상태로 모든 것을 겪는 수술 중 각성을 겪었다는 사실을 깨달았다. 조원진은 화이트 윙즈 측의 소송 엄포에 당당히 김승효의 공식 보호자이자 딸임을 밝히며 책임을 자처했다.이어 조원진은 병실에 과거의 악몽을 떠올리게 하는 음악을 틀어 극심한 PTSD를 유발한 뒤 "우리 지옥에서 오래오래 함께 살자 아빠"라며 서늘한 복수의 방점을 찍었다. 부승권 역시 김승효의 추악한 범죄 진실을 뒤늦게 알게 되며 분노를 터뜨렸다.모든 복수가 끝난 후 부승권은 계수정에게 정식 의사 영입을 제안했지만, 계수정은 이를 정중히 거절하고 자신만의 자유로운 길을 택했다.조원진 역시 병원을 떠나며 새로운 출발을 다짐했다. 권력과 조직에 얽매이지 않고 오직 의사 면허와 실력만을 무기로 삼아 세상으로 당당히 발걸음을 옮기는 계수정의 모습이 그려지며 진정한 힐링과 깊은 여운 속에 대단원의 막을 내렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr