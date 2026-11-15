김정일의 특별 지시로 독일 유학길에 올랐던 북한 엘리트가 탈북 후 서울대 의대에 합격해 의사가 된 사연이 공개된다. / 사진=채널A ‘이제 만나러 갑니다’

김정일의 특별 지시로 독일 유학길에 올랐던 북한 엘리트가 탈북 후 서울대 의대에 합격해 의사가 된 사연이 공개된다. / 사진=채널A ‘이제 만나러 갑니다’

김정일의 특별 지시로 독일 유학길에 올랐던 북한 엘리트가 탈북 후 서울대 의대에 합격해 의사가 된 사연이 공개된다.오는 15일 방송되는 채널A '이제 만나러 갑니다'(이하 '이만갑')에서는 평양 출신 의사 강우철 씨와 북한 아오지 출신 아내 주은주 씨가 출연해 탈북 과정부터 결혼에 이르기까지의 이야기를 털어놓는다.강우철 씨는 북한에서도 손꼽히는 수재였다. 한 번 본 책의 내용을 사진처럼 기억할 정도로 뛰어난 암기력을 지녔다는 그는 2002년 김정일의 지시로 진행된 서유럽 유학생 선발 과정에서 북한 전체 대학생 중 단 55명에게만 주어진 기회를 얻었다.당시 김정일은 중국 상하이의 발전상을 목격한 뒤 서방의 건축 기술을 배워 오라며 유학생 선발을 지시한 것으로 전해졌다. 강우철 씨는 치열한 경쟁을 뚫고 독일 베를린으로 향했지만, 그곳에서도 북한 당국의 감시를 피할 수 없었다. 연애는 물론 남한 유학생과 대화를 나누는 것조차 금지됐다고 한다.그의 생각을 바꾼 건 인터넷이었다. 독일에서 김일성과 김정일에 관한 정보를 검색하면서 북한에서 배워온 내용과 다른 현실을 접하게 된 것. 여기에 김정은으로 이어지는 3대 세습까지 겪으며 북한으로 돌아가지 않겠다고 결심했다.결국 북한 대사관을 빠져나온 그는 자신을 추적하는 북한 당국을 피해 6개월간 숨어 지냈다고 밝혔다. 이후 한국에 정착한 강우철 씨는 서울대 의대에 도전했고, 합격의 꿈까지 이뤘다. 현재는 의사로 일하고 있다.이날 방송에서는 강우철 씨와 아내 주은주 씨의 특별한 인연도 공개된다. 주은주 씨는 북한에서도 출신 성분이 좋지 않은 주민들이 보내졌던 탄광 지역 아오지 출신이다. 평양 출신인 강우철 씨와는 북한에서라면 결혼은커녕 만날 기회조차 갖기 어려운 사이였다는 설명이다.이에 탈북민 출연진들은 "북한에서라면 평양 남자와 아오지 여자의 결혼은 불가능하다"며 놀라움을 드러낸다. 주은주 씨는 남편을 두고 "한국에 와서 제일 잘한 일은 남편을 저점 매수한 것"이라고 말해 웃음을 안긴다.두 사람의 연애 과정도 순탄하지만은 않았다. 처음에는 동네 친구로 지냈지만, 강우철 씨가 주은주 씨에게 자신이 마음에 둔 다른 여성과의 영화 약속을 대신 잡아달라고 부탁했던 것. 이를 들은 출연진들은 "최악의 남자!"라며 야유를 보낸다.이후 강우철 씨가 서울대 의대에 합격하자 주은주 씨는 축하 자리에서 "내가 네 애 낳아줄게!" 라고 고백했다고 한다. 다른 여성과의 만남을 부탁하던 남자가 어떻게 자신의 남편이 됐는지, 두 사람의 연애 과정에 관심이 쏠린다.강우철 씨 부부의 탈북기와 결혼 이야기는 오는 15일 오후 8시 50분 방송되는 채널A '이제 만나러 갑니다'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr