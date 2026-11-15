사진 = MBC '라이어' 캡처

사진 = MBC '라이어' 캡처

서현진이 유연석의 추악한 범죄를 낱낱이 밝혀내기 위해 옥자연과 손을 잡고 다크웹을 파고드는 가운데 진실을 마주한 임성재가 분노를 터뜨렸다.지난 14일 밤 9시 50분 방송된 MBC '라이어'(연출 조영민/극본 백재영)6회에서는 민준호(유연석 분)의 잔혹한 악행과 이에 맞서는 강지선(서현진 분), 차화영(옥자연 분)의 숨 가쁜 공조가 그려졌다.이날 방송에서 강지선은 끝내 이사를 결심했고 형수(이천희 분)는 "정말 말도 안 된다"며 "가려면 그놈이 가야지 왜 처제가 이사를 가"라며 강하게 분통을 터뜨렸다.이에 강지선은 "여기까지인가 보다"며 "괜히 걱정만 시키고 미안하다"며 고개를 숙였다. 강지은(김지현 분)은 그런 형수를 만류하며 "그럼 얘 인생은 언제까지 그 사건에만 매달리고 살아야 하는데"라고 안타까움을 드러냈다.이어 강지선은 지은과 단둘이 남은 자리에서 "너 진짜 괜찮겠어"라는 물음에 "모든 걸 제자리로 돌리고 싶었는데 언니 말대로 일단 내가 살아야 하니까"라고 털어놨다. 함께 살자는 강지은의 제안에는 "여기선 그 생각이 항상 따라다녀 숨을 못 쉬겠어"라며 깊은 상처를 고백했다.그 시각 민준호는 아들에게 그날의 행적을 추궁당하며 궁지에 몰렸다. 경찰이 물어온 공원을 걷고 해변가 근처를 달렸다는 민준호의 말에 현수는 "마주친 사람 없었어, 나를 걸고 맹세할 수 있어"라고 물었다.이에 민준호는 얼굴색 하나 바꾸지 않고 "당연하지 엄마 앞에서도 맹세할 수 있다"며 "아빠가 널 지켜줬듯이 너도 아빠를 지켜준 거다"고 태연하게 거짓말을 늘어놓았다.이어 "그날 왜 나가라고 했냐 엄마 떠난 날 그때 나보고 나가서 놀라고 했잖아"라는 아들의 거듭된 물음에는 "엄마 몸이 안 좋은데 네가 엄마를 귀찮게 하니까"라고 받아쳐 아들의 분노를 키웠다. 격앙된 채 눈물을 터뜨린 아들에게 민준호는 "아빠가 미안하다"며 "엄마가 아픈 걸 충분히 설명 못해줬는데 엄마는 끝까지 널 사랑했어"라며 가증스러운 사과를 건넸다.한편 강지선은 차화영에게 다크웹 접속 방법을 알리면서도 진짜로 유통한 자들을 잡으면 구매자 리스트가 나올지 걱정을 내비쳤다.이에 차화영은 지역적인 특성이 있으니 판매자와 구매자가 이 지역에 살 가능성이 높다고 강조했다. 무엇이든 돕겠다는 강지선에게 차화영은 "저번처럼 위험한 방식은 안 된다"며 "앞으로 다시는 민준호를 도발하지 않겠다"고 한 약속을 절대 잊지 말라고 신신당부했다.강지선은 석구도 민준호의 악행을 알고 있는지 물었고 차화영은 사건이 해결되면 그때 이야기하려 했으나 차마 그 사람이 마음 아파하는 것을 볼 자신이 없다고 쓰게 말했다. 민준호가 경찰을 성폭행할 만큼 미친 인간인 줄 몰랐다는 강지선의 말에 차화영은 절대로 잡히지 않을 거란 확신이 있었기에 조롱한 것이라며 분노를 삼켰다.극 말미에는 차화영의 노트북 휴지통 속에서 감정서를 발견하고 민준호를 찾아 나서는 박석구(임성재 분)의 모습이 그려지며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 차화영이 지워둔 마약류 감정서에는 아내의 몸에서 GHB가 검출됐다는 결과가 담겨 있었고 진실을 마주한 박석구는 충격에 휩싸였다.참담한 심정으로 민준호의 병실 문을 연 박석구는 예고를 통해 두 다리 뻗고 잘 주무시냐며 분노를 터뜨렸고 궁지에 몰린 민준호는 "자수하지 않으면 일이 더 커질 것"이라며 강지선을 협박했다.이와 함께 가해자와 피해자의 자리가 뒤바뀐 채 약물에 괴로워하는 민준호의 손이 끈에 묶여 있는 장면이 더해지며 팽팽한 대립각이 예고됐다. 강지선은 "역할이 바뀌니까 마음에 안 드냐"며 전기충격기를 꺼내 들었고 주은혜의 죽음을 끝까지 파고든 강지선 앞에서 민준호는 아내가 원하는 것이었다는 소름 끼치는 궤변을 이어갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr