사진 = MBC '라이어' 캡처

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'라이어' 유연석이 악어의 눈물을 흘렸다.지난 14일 밤 9시 50분 방송된 MBC금토드라마 '라이어'(연출 조영민/극본 백재영) 6회에서는 민준호(유연석 분)를 향한 강지선(서현진 분)의 본격 반격이 시작됐다. 강지선의 곁에는 또 다른 피해자인 이화영(옥자연 분)이 있었다. 민준호를 향한 강지선과 이화영의 연대, 이화영의 남편 박석구(임성재 분)의 등장까지. 더 강력한 전개에 대한 기대가 치솟은 60분이었다. 이날 방송은 분당 최고 시청률 4.5%를 기록했다. 다만 지난 13일 전국 시청률 2.7%를 기록한 것에 비해 2.5% 시청률을 기록해 소폭 하락 된 수치를 보였다. (닐슨코리아)앞서 강지선은 만취한 척 민준호를 유인해 기절시켰다. 눈을 뜬 민준호는 온몸이 꽁꽁 묶인 상태였다. 강지선은 민준호에게 "직접 겪어 봐야 당하는 사람 심정을 안다"라며 민준호가 자신에게 했던 그대로 되갚아줄 것을 예고했다. 이 과정에서 강지선은 민준호가 과거 아내를 죽음으로 몰아갔다는 충격적인 사실도 알게 됐다. 그러나 민준호는 강지선을 계속해서 도발했고, 스스로 자신을 묶었던 줄을 끊었다.순식간에 둘이 관계가 역전된 상황. 민준호가 쫓고 강지선이 쫓기는 가운데 경찰 이화영이 도착했다. 그러나 이화영은 민준호를 체포할 수 없었다. 바로 체포할 경우 민준호 몸에 남은 약물로 강지선이 가해자가 될 수 있기 때문. 결국 이화영은 "날 성폭행했다는 증거 반드시 찾아낼 거야"라고 외쳤고, 민준호는 현장을 떠났다. 이화영의 외침에 강지선은 경악을 금치 못했다.민준호는 자신이 수사망에 오를 것을 직감했다. 이에 아들 민현수(강지용 분)에게 "아빠 또 경찰 조사받을 것 같아"라며 불안감을 심어줬다. 민현수는 "그 사람들이 아빠 못 잡아가게 할 거야"라며 거짓 증언을 하겠다고 했다. 민준호는 "너한테까지 거짓말을 시킬 수 없어"라며 민현수를 끌어안고 눈물을 흘렸다. 민준호의 실체를 아는 시청자에게는 뻔뻔하고 소름 돋는 악어의 눈물이었다. 결국 민현수는 아빠를 위해 거짓 증언을 했고 민준호는 또 한 번 수사망을 벗어날 수 있었다.한편 민준호의 악행으로 이화영의 일상도 엉망진창이 됐다. 이화영이 고민 끝에 어렵게 선배인 장두일(정승길 분)에게 피해 사실을 알렸지만, 상부에서는 잠시동안 사건 조사를 덮으라는 명령이 내려왔다. 또 이화영은 아무것도 모르는 남편 박석구의 얼굴을 볼 때마다 고통에 휩싸였다. 반면 박석구 역시 무슨 문제가 있는 것인지, 왜 힘든 것인지 말조차 하지 않는 아내 이화영 때문에 깊은 고민에 빠졌다.그러던 중 박석구가 강지선과 이화영의 대화를 듣게 됐고, 결국 아내가 당한 피해 사실을 알게 됐다. 아내가 혼자서 얼마나 힘들었을지 상상조차 할 수 없을 만큼 충격적인 상황. 여유만만한 의사 민준호 앞에 나타난 의문의 남자 환자. 그가 바로 이화영의 남편이자 UDT 장교인 박석구였다. 피해자에 이어 피해자의 가족까지 민준호 사건에 발을 들여놓게 되면서, 향후 더 휘몰아칠 전개를 암시한 강력한 엔딩이었다.'라이어' 6회 역시 배우들의 강력한 열연으로 60분 내내 시청자를 쥐락펴락했다. 유연석은 악어의 눈물 등 상황에 따라 감정 표현을 조절하며 시청자의 소름을 유발했다. 서현진은 육체적으로도 정신적으로도 몸 사리지 않는 열연을 펼쳤다. 옥자연이 그린 경찰이자 피해자 이화영의 고통, 임성재의 존재감, 아역 강지용의 뭉클한 연기까지. '라이어'에는 연기 구멍 따위 없다는 것이 다시 한번 입증됐다.한편 11일 15일 일요일 바로 오늘 밤 11시 30분 '라이어 1-6회 몰아보기'가 방송된다. '라이어' 1회부터 6회까지의 이야기를 함축적으로 임팩트 있게 만날 수 있는 기회로 지금까지 '라이어'를 지켜본 시청자는 물론 '라이어'를 놓친 시청자들도 만족할 수 있을 전망이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr