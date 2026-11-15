그룹 캣츠아이 / 사진 제공=하이브-게펜레코드

Screenshot of the standing ticket reservation page on NOL for KATSEYE's solo concert in Seoul.

오는 2월 열리는 그룹 캣츠아이의 국내 단독 콘서트 무대 티켓팅이 시작된 가운데, 스탠딩석 가운데 48%가 넘는 좌석이 팔리지 않고 있었다. 이에 북미 대중 다수는 캣츠아이의 주력 시장이 한국이 아니니 그럴 수 있다는 입장을 보이고 있다.15일 본지 조사 결과, 오는 2월 4일 오후 8시 KSPO DOME에서 열리는 캣츠아이의 첫 단독 내한 공연 스탠딩석의 약 48%가 판매되지 않았다. 스탠딩석뿐만 아니라, 몇몇 1층 앞쪽 지정석 구역을 제외하곤, 대다수 구역의 최소 30%가 넘는 좌석이 팔리지 않았다.이 사실은 지난 14일 온라인 플랫폼 X 등 온라인상에서 관심을 모으고 있다. 한 누리꾼이 '캣츠아이, 첫 한국 콘서트 앞두고 한국 콘서트장 티켓의 절반조차 판매에 고전'이라며 미판매된 좌석을 캡쳐해 사진으로 게재한 게시글은 게재 하루 만에 9만 조회수를 기록했다.북미 대중들은 해당 게시글에 "미국 현지화 그룹 아니냐, 미국에서 잘 팔리면 됐다"는 식의 반응을 보이고 있다. 한 팬은 "다른 곳에서 매진시킨 적이 없는 게 아니니 상관없다"며 댓글을 적었다. 다른 한 팬은 "한국에 팬이 몇 없는데 왜 한국에서 단독 콘서트를 여는지 이해가 안 된다"며 아쉬움을 표했다.앞서 캣츠아이는 지난달 공식 SNS와 위버스에 월드투어 'THE WILD WORLD TOUR'의 아시아·오세아니아 공연 일정을 발표했다. 내년 1월부터 3월까지 서울을 비롯한 11개 도시에서 현지 팬들과 만날 예정이다.첫 공연은 내년 1월 27일 일본 요코하마에서 열린다. 이후 1월 29일 필리핀 마닐라, 2월 1일 홍콩에서 공연한 뒤 2월 4일 서울 올림픽공원 KSPO DOME 무대에 오른다. 서울 공연을 마친 뒤에는 세부와 싱가포르, 방콕, 타이베이에서 투어를 이어간다. 이후 호주 멜버른과 시드니를 방문하고, 3월 5일 뉴질랜드 오클랜드에서 아시아·오세아니아 투어를 마칠 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr