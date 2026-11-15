TOMORROW X TOGETHER 'Angel Bite' Concept Image / @BIGHIT_MUSIC on X

TOMORROW X TOGETHER 1st EP 'STAR' Concept Photo / BIGHIT MUSIC (HYBE)

1. '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)' (2019) — 신기록으로 연 화려한 출발

TOMORROW X TOGETHER 'RUN AWAY' Concept Image / BIGHIT MUSIC

2. '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' (2019) — 데뷔작을 넘어선 독자적 서사의 구축

TOMORROW X TOGETHER 'Blue Hour' MV Capture / Web Capture

3. '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나 (Blue Hour)' (2020) — 팬데믹 시대의 청춘을 어루만진 위로

TOMORROW X TOGETHER 'minisode2 Thursdays Child' Concept Photo / BIGHIT MUSIC (HYBE)

4. 'Good Boy Gone Bad' (2022) — 흑화와 함께 맞이한 첫 밀리언셀러

TXT ‘The Name Chapter TEMPTATION’- Jacket Shoot Behind / TXT WEVERSE

5. 'Sugar Rush Ride' (2023) — '빌보드 200' 정상에 깃발 꽂은 절정의 판타지

TOMORROW X TOGETHER 9th Mini-Album Concept Photo / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 오는 16일 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)으로 컴백을 앞둔 가운데, 이들을 K팝 대표 유망주에서 미국 '빌보드 200' 정상에 선 글로벌 톱 아티스트로 도약시킨 결정적 뮤직비디오 5편이 재조명되고 있다. 2019년 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)'의 신기록 행진부터 'Sugar Rush Ride'(슈가 러시 라이드)의 빌보드 1위 달성까지, 투모로우바이투게더의 영상 연대기는 판타지적 미장센 속에 청춘의 외로움과 이별, 성년의 불안을 투영해 온 서사의 진화와 폭발적인 상업적 성장이 맞물린 궤적을 선명히 보여준다.투모로우바이투게더의 뮤직비디오는 사춘기 시절의 우정과 실연, 자아 발견을 관통하는 치밀한 스토리텔링을 통해 팀 고유의 독자적 정체성을 구축해 온 핵심 매개체다. 이들이 엮어낸 청춘의 서사가 10대의 풋풋함에서 20대의 치열한 고민으로 깊이를 더해갈수록, 글로벌 음반 판매량과 빌보드 차트 성적 역시 계단식 성장을 거듭하며 명확한 커리어의 이정표를 세웠다.빅히트 뮤직이 방탄소년단 이후 6년여 만에 선보인 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다'는 발랄한 애니메이션과 청량한 비주얼을 결합해 공개 24시간 만에 유튜브 조회수 1,450만 뷰를 돌파하며 당시 K팝 그룹 데뷔 MV 신기록을 갈아치웠다. 동시에 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR'가 미국 '빌보드 200' 140위에 진입해 당시 K팝 보이그룹 데뷔 앨범 최고 순위를 경신하고 월드 디지털 송 세일즈 1위를 차지하면서, 데뷔 직후부터 글로벌 시장 내 강력한 파급력과 향후 성장의 탄탄한 토대를 입증했다.같은 해 10월 발표된 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려'는 마법의 승강장이라는 판타지 장치 속에 성장기의 고독과 현실 도피의 열망을 녹여내며 투모로우바이투게더만의 고유한 스토리텔링 문법을 확립했다. 모두가 행복해 보일 때 홀로 억지웃음을 지어야 하는 청춘의 이면과 서로를 이해하는 친구들과의 연대를 포착한 이 곡은 보편적인 공감을 이끌어냈고, 정규 1집 '꿈의 장: MAGIC'의 초동 12만 4,000장 돌파 및 가온 앨범 차트 1위라는 실질적 성과로 이어졌다.2020년 10월 공개된 '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나'는 레트로풍의 화려한 색감과 해 질 녘 노을의 이미지를 통해 팬데믹 봉쇄로 일상을 잃어버린 세대의 상실감과 불확실성을 포착하며 글로벌 도약의 발판을 마련했다. 수록곡 '날씨를 잃어버렸어'와 함께 평범한 학창 시절과 교우 관계를 빼앗긴 젊은 세대에게 깊은 연대감과 위로를 선사한 이 앨범('minisode1 : Blue Hour')은 초동 30만 3,000장을 넘어섰고, '빌보드 200' 25위로 직행하며 첫 차트 톱 100 진입을 이뤄냈다.2022년 5월 선보인 'Good Boy Gone Bad'(굿 보이 곤 배드)는 기존의 소년미 넘치는 판타지를 과감히 벗어던지고 첫 이별 뒤 찾아오는 분노와 환멸을 거칠고 반항적인 비주얼로 풀어내며 파격적인 변신에 성공했다. 낭만화된 사랑 대신 상실의 아픔이 자아를 변화시키는 과정을 직설적으로 담아낸 미니 4집 'minisode 2: Thursday's Child'는 발매 이틀 만에 100만 장을 돌파해 초동 125만 장으로 팀 첫 밀리언셀러에 등극했으며, '빌보드 200' 4위까지 치솟으며 음악적 스펙트럼 확장의 성공을 증명했다.2023년 1월 발표된 'Sugar Rush Ride'는 네버랜드의 모티프를 차용해 어른이 되기를 거부하고 달콤한 유혹에 머물고 싶은 청춘의 갈등을 몽환적으로 그려내며 팀의 글로벌 위상을 정점으로 끌어올렸다. 성년의 책임감 앞에서 현실 도피를 꿈꾸는 세대의 불안을 포착한 미니 5집 '이름의 장: TEMPTATION'은 발매 첫 주 미국 내 16만 1,500유닛을 기록하며 데뷔 첫 '빌보드 200' 1위를 차지했고, 국내 초동 218만 장 돌파와 공개 38일 만의 MV 1억 뷰 달성이라는 대기록을 세우며 명실상부한 글로벌 톱 티어 그룹의 입지를 굳혔다.지난 7년간 풋풋한 소년의 성장통에서 성년의 문턱까지 팬들과 함께 나이를 먹어 온 투모로우바이투게더는 이제 16일 베일을 벗는 'PERFECT STORM'을 통해 또 한 번의 거대한 서사적 변곡점을 맞이한다. 2019년 교복을 입고 이들을 만났던 팬들이 대학과 사회로 나아가 어른의 책임을 짊어지는 동안 나란히 성장해 온 다섯 멤버가, 여전히 세상 속에서 제자리를 찾아가는 동시대 청춘들에게 이번 신보로 어떤 새로운 위로와 울림을 던질지 가요계의 시선이 집중되고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr