음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 이번에는 술집 목격 영상으로 다시 한번 도마 위에 올랐다. / 사진=SNS

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 이번에는 술집 목격 영상으로 다시 한번 도마 위에 올랐다. / 사진=SNS

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 이번에는 술집 목격 영상으로 다시 한번 도마 위에 올랐다. 사고 소식이 알려진 당일 온라인에 고경표로 추정되는 인물의 영상이 올라오면서 관심이 쏠리고 있다.지난 14일 오후 한 SNS 계정에는 "앞으로 나 만나면 일주일 내로 나락 가는 걸로"라는 글과 함께 짧은 영상이 게재됐다.영상에는 서울 용산구 해방촌의 한 술집에서 고경표로 추정되는 남성이 밖으로 나가는 모습이 담겼다. 해당 남성은 검은색 재킷과 바지에 캡모자를 착용하고 있었다. 영상에는 '해방촌에서 고경표 자만추 했어요!'라는 자막도 삽입됐다.게시물에는 "우리가 본 게 맞나봐"라는 댓글이 달렸다. 이를 접한 일부 누리꾼들은 "무슨 생각인지 모르겠다", "사고 당일은 아닌 거 같긴 한데 참 그렇다", "도대체 왜들 이러냐" 등의 반응을 보였다.다만 영상 속 인물이 실제 고경표인지는 확인되지 않았다. 촬영 날짜 역시 알려지지 않아 음주운전 사고 당일의 모습이라고 단정할 수는 없다. 그럼에도 사고 소식이 전해진 날 해당 영상이 공개되면서 온라인에서 재조명되고 있다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다.당시 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치였다. 사고 당시 동승자는 없었으며, 고경표는 경찰 조사를 마친 뒤 귀가했다.소속사 씨엘엔컴퍼니는 음주운전 사실을 인정하고 사과했다. 소속사는 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 밝혔다.음주운전 사고의 여파는 방송가로도 번졌다. MBC '놀면 뭐하니?'는 지난 14일 방송에서 고경표의 단독 출연 분량을 삭제하고 단체 장면에만 일부 모습을 남기는 방식으로 긴급 편집했다.tvN '식스센스: B사이드' 역시 15일 방송분에서 고경표의 출연 분량을 최대한 덜어낼 예정이다. 오는 29일 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2'와 12월 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'도 고경표의 출연 장면을 조정하기 위한 재편집에 들어간 것으로 전해졌다.오는 21일 예정됐던 단독 팬미팅도 취소됐다. 음주운전으로 활동에 제동이 걸린 가운데, 진위와 촬영 시점이 확인되지 않은 술집 목격 영상까지 확산하면서 고경표를 향한 관심이 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr