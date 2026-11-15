사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

박진영이 김유정과의 애틋한 감정 교감 속에서 정체가 발각될 최대 위기에 직면하며 숨막히는 긴장감을 선사했다.지난 13일 밤 9시 10분 방송된 tvN '100일의 거짓말'(연출 유인식, 김윤진/극본 류보리)11회에서는 김태웅(박진영 분)이 이가경(김유정 분)을 향한 복잡미묘한 속내를 드러내며 흔들리는 마음을 고백한 가운데, 사토 신이치(진선규 분)가 이가경의 밀정 정체를 눈치채는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 김태웅은 이가경을 향해 "너 밀정이지 구국단의 밀정"이라고 물었고 이가경은 "저 밀정이다"며 "그러니까 빨리 잡아가라고 하시라"고 받아치며 기싸움을 벌였다.그러자 김태웅은 "지금 내가 농담하는 거로 보이냐"며 "어제 폭탄이 터졌을 때 왜 나를 구한 거냐"고 다그쳤고 이에 이가경은 "그거 구한 거 아니라고 그냥 넘어진 것"이라고 거세게 부인했다.이말 김태웅은 "밀정이길 바라고 차라리 제발 밀정이었으면 좋겠다"며 "그러면 당신이 유필립(이무생 분)이랑 그런 사이도 아니고 맞고 사는 것도 아닐 테니 내가 당신 때문에 더 이상 혼란스러운 일은 없을 테니까"라고 진심 어린 고백을 전해 이가경을 흔들었다.이후 이가경은 토막촌에서 한글을 가르치러 온 김태웅과 우연히 마주치며 위기를 맞이했다. 김태웅은 어색한 사투리를 쓰며 도망치려던 이가경을 붙잡았고 그 과정에서 금서희가 아닌 '이가경'이라는 진짜 이름을 처음으로 알게 됐다.토막촌 철거를 막아서던 김태웅이 조선총독부 정무총감의 아들이라는 사실이 밝혀지자 주민들은 거센 분노를 터뜨렸고 이노마(홍사빈 분)는 이가경에게 다가가 "왜놈들 개 노릇 하다가 이제 왜놈하고 눈까지 맞았냐 너네 엄마처럼"이라고 도를 넘은 막말을 퍼부었다.그러자 이가경은 "그래 맞다"며 "난 왜놈하고 붙어먹은 년의 딸이지"라고 상처받은 심정을 드러냈고 김태웅은 그런 이가경을 걱정스러운 눈으로 바라보며 집까지 다정하게 바래다줬다.이후 집 앞에서 김태웅은 이가경에게 "어떤 말을 하고 어떤 행동을 해도 지금은 나를 좀 믿어줬으면 한다"며 "금서희보다 이가경이 훨씬 잘 어울리는데 그렇게 불러도 되겠냐"고 물었고 이가경은 속으로 '엄마 이 사람 앞에서는 금서희가 아니라 이가경으로 있고 싶어'라고 독백하며 "김태웅 통역관님"이라고 화답했다.한편 유소란(김현주 분)은 이가경이 김태웅에게 정체를 들킨 것 같다는 소식을 접하고 불안감에 휩싸였다. 유소란은 유필립에게 다가가 "그 애를 미국에 보내고 싶다"며 "저와 결혼해서 미국 여행권을 만들어달라"고 부탁했다.그러자 유필립은 "나 당신이라서 결혼한 거다"며 "그런 나한테 당신은 지금 내 눈앞에서 죽어버리겠다고 하고 있는 거다"라며 눈물을 흘렸다.이에 유소란은 그런 유필립의 눈물을 닦아주며 입을 맞추어 서로의 엇갈렸던 진심을 확인했다. 하지만 사토 신이치(진선규 분)는 금석중(감우성 분)의 딸 이름이 금서희라는 사실을 알아내며 이가경이 구국단의 밀정이라는 사실을 완벽하게 확신하게 됐다.사토 신이치는 유필립과 유소란을 저녁 식사에 초대해 이가경의 체포를 예고했고 새로운 거사를 도모하며 기송관에 폭탄을 설치하려는 이가경의 모습이 그려져 향후 전개에 대한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr