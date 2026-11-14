고경표의 음주 운저느로 첫 방송을 앞둔 박보검 예능에 비상이 걸렸다./사진=텐아시아DB

Park Bo-gum, Go Kyung-pyo

배우 고경표가 만취 상태로 음주운전 사고를 내면서, 새 예능 프로그램 '보검 매직컬2' 첫 방송을 앞둔 박보검에게 대형 불똥이 튀었다.14일 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 "고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"고 밝혔다. 경찰에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받은 혐의로 조사를 받고 귀가했다.고경표의 이번 사고로 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN 예능 '보검 매직컬2'는 발등에 불이 떨어졌다. '보검 매직컬2'는 박보검과 이상이, 고경표가 경남 통영의 작은 바닷가 마을에서 헤어숍을 운영하는 과정을 담은 프로그램이다.무엇보다 주연인 박보검이 프로그램에 쏟은 진정성이 컸던 터라 안타까움이 더욱 크다. 군 복무 시절 이용사 자격증을 땄던 박보검은 지난 시즌 미용사 실기시험 불합격 이후에도 매일 최소 4시간씩 연습한 끝에 합격률 20~30%대인 미용사(일반) 국가기술자격증을 최종 취득했다. 이상이 역시 미용사(네일) 국가기술자격증을 따며 진심을 보탰다.고경표는 군 입대한 시즌1 막내 곽동연의 빈자리를 채울 새 고정 멤버로 합류했다. 신인 시절부터 인연을 이어온 15년 지기 절친인 박보검은 고경표의 아버지가 운영하는 막국수집을 고경표보다 더 자주 찾을 만큼 각별한 우정을 이어왔다. 프로그램에서도 두 원장님의 식사와 손님 간식을 책임지는 '셰프' 역할을 맡아 "거절할 이유가 없었다"며 의욕을 보였다.제작진은 이미 1차 티저 영상과 메인·개인 포스터, 영업 출범식 선공개 영상까지 모두 공개하며 첫 방송 카운트다운에 들어간 상태였다. 세 사람이 한 공간에서 호흡을 맞추며 가게를 이끌어가는 구조인 만큼, 첫 방송을 불과 보름 앞두고 핵심 멤버가 '면허 취소' 수준의 음주운전으로 물의를 빚으면서 고경표 분량 편집과 향후 방영 방향을 두고 제작진의 고심이 깊어지게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr