사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '안녕하샘요'

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어반자카파 조현아가 연애 경험을 고백했다.13일 유튜브 채널 '안녕한샘요 and 어반자카파'에는 “내가 굳이 30대랑 결혼을?” 고스펙 여자 조현아가 결혼을 회피하는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조현아와 권순일은 코미디언 이창호, 한지원, 허미진과 함께 연애에 관한 이야기를 나눴다. 대화 중 권순일이 "30대의 평균 연애 횟수가 5~6회라고 한다"고 화제를 꺼내자 출연진은 각자의 경험을 밝혔다.이창호와 권순일은 언급된 횟수보다 연애 경험이 많다고 답했다. 반면 한지원과 허미진은 그보다 적다고 말했다. 조현아가 "나는 10회 이상이다"라고 밝히자 주변이 술렁였다. 권순일은 "조현아는 학교 다닐 때부터 인기가 많았다"고 증언했다.조현아는 중학생 시절 남자 친구 두 명과 놀이동산에 갔던 일화를 전했다. 세 사람이 함께 놀이기구를 탔고, 두 친구가 자신의 양옆에 앉았다고 설명했다. 그는 "타고 있는데 오른쪽 애가 손을 잡는 거다. 나를 좋아했던 것 같다"면서 "근데 왼쪽 애가 또 손을 잡더라. 양쪽에서 손을 잡고 놀이기구를 탔다"고 떠올렸다.권순일은 조현아의 이야기를 듣고 "'우리 아들들, 무섭지?' 이러는 두 사람의 어머님 아니었나?"라고 농담해 배꼽을 쥐게 했다.상대의 마음을 사로잡는 방법에 대해서도 의견을 나눴다. 권순일은 "조현아랑 저랑 둘 다 똑같은데 콘서트에 초대하면 된다"며 가수라는 직업을 활용한 방법을 소개했다.조현아가 "나는 쟤랑 맨날 콘서트 하는데 별로던데"라고 받아치자 권순일은 "본업을 보여주면 또 멋있어 보인다. 원래 사람이 무대에 있으면 좀 더 멋있다"고 설명했다. 함께 공연하는 동료의 장난에도 자신의 주장을 이어갔다.조현아 역시 노래를 활용하는 방법을 제시했다. 그는 "자연스럽게 노래할 상황이 됐을 때"라며 상황극을 시작했고, 즉석에서 팝송을 불러 가창력을 드러냈다. 두 사람은 콘서트 무대와 일상에서 노래하는 순간을 각각 예로 들며 자신들만의 플러팅 방법을 전했다.마지막으로 조현아는 "나는 아무것도 안 했는데 2의 여자라는 게 너무 속상하다"면서 "30대가 되니까 진짜 뭉근하게 끓인 그런 연애가 하고 싶다"고 바람을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr