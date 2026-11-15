진세연이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 진세연이 판타지오와 전속계약을 체결하며 김선호, 문가영 등과 한솥밥을 먹게 됐다. / 사진제공=판타지오

배우 진세연(32)이 판타지오와 전속계약을 체결하며 김선호, 문가영 등과 한솥밥을 먹게 됐다. 지난 10일 김재영의 영입 소식을 알린 판타지오는 사흘 만에 또 한 명의 배우를 새 식구로 맞았다.13일 판타지오는 "다양한 작품 경험을 바탕으로 자신만의 색을 지닌 배우 진세연과 전속계약을 체결했다"며 새 프로필 사진을 공개했다. 사진에서 진세연은 베이지색 오프숄더 의상을 입고 미소를 지으며 우아한 분위기를 연출했다. 화이트 셔츠에 청바지를 매치한 사진에서는 자연스러운 매력을 강조했고, 블랙 터틀넥 차림으로는 차분한 이미지를 선보였다.진세연은 2010년 SBS 드라마 '괜찮아, 아빠딸'로 데뷔했다. 이후 드라마와 영화를 오가며 활동 영역을 넓혔고, 신인연기상과 우수연기상 등을 받았다. 최근에는 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에서 공주아 역을 맡았다. 꿈을 이루기 위해 노력하는 인물을 연기하며 시청자들과 만났다.판타지오에는 백윤식, 김선호, 문가영, 이성경, 옹성우, 이세영, 차준환, 그룹 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속돼 있다. 지난 10일에는 김재영과 전속계약을 체결했다고 발표했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr