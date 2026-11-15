이미지 크게보기 '100일의 거짓말' 김유정이 박진영에게 본명을 들켰고, 김현주는 박진영 제거를 결심했다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

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'100일의 거짓말' 김유정이 박진영에게 본명을 들켰고, 김현주는 박진영 제거를 결심했다.14일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 사토 히데오·김태웅(박진영 분)은 이가경·금서희(김유정 분)를 구국단의 밀정으로 의심했다.그러나 의심 끝에 그가 털어놓은 건 "그럼 유필립과 그런 사이도 아니고, 맞고 사는 것도 아닐 테니까. 내가 당신 때문에 더 이상 혼란스러울 일은 없을 테니까"라는 고백이었다.아버지 사토 신이치(진선규 분)와 경무국장 후쿠다(김중희 분)가 구국단의 한 여성을 쫓고 있다는 사실도 그는 숨기지 않았다. 끝까지 부인하는 이가경에게 사토 히데오는 "구하고 싶어서요. 그러니까 조심해요"라며 진심을 내비쳤다.그날 밤 세 사람의 집을 찾은 사토 히데오는 이가경을 바라보며 "두렵진 않을까요? 그렇게 사랑하는 게요"라고 물었다. 유필립(이무생 분)은 "사랑하는 건 두렵지 않다. 오히려 사랑하는 이를 잃어버린 채 사는 삶이 더 두렵다"는 말로 답을 대신했다.이가경의 정체가 들통났다는 사실은 구국단에도 전해졌다. 김치건이 이가경을 없애자고 하자 유소란(김현주 분)은 "그럼 밀정의 최후는 죽음인 거군요. 들켜서 죽거나, 우리 손에 죽거나. 언제부터 우리가 죄 없는 조선인의 목숨을 가볍게 여겼냐. 거기다 그 애는 우리 목숨을 구했다"며 맞섰고, 대신 사토 히데오를 제거해야 한다고 못 박았다.두 사람이 다시 마주친 곳은 토막촌이었다. 사토 히데오는 이가경의 진짜 이름을 처음으로 입에 올리며 "만나서 반갑습니다, 이가경 씨"라고 손을 내밀었다.설렘은 오래가지 않았다. 김승억(이기영 분) 일당의 행패를 막아서던 사토 히데오가 사토 신이치의 아들이자 김승억의 예비 사위라는 사실이 드러나면서 분노가 쏟아졌다. 이노마는 그를 감싸는 이가경에게 "이 사람 좋아하냐? 너희 엄마처럼 왜놈과 눈까지 맞았냐?"라며 비수를 꽂았다.상처받은 이가경을 데려다주던 길, 사토 히데오는 "금서희보다 이가경이 훨씬 잘 어울린다. 그렇게 불러도 되냐"고 조심스럽게 물었다. 흔들리는 마음을 애써 붙잡던 이가경은 "네, 김태웅 통역관님"이라며 끝내 눈물을 쏟았다.같은 밤 유소란은 이가경을 미국에 보내겠다는 약속을 지키기 위해 유필립에게 "그 애와 결혼해 주세요"라고 부탁했다. "난 당신이라서 결혼한 거다"라는 유필립의 고백에 유소란은 입을 맞추며 마음을 받아들였다.평온은 길지 않았다. 금석중의 딸 이름이 금서희라는 사실을 알아낸 사토 신이치가 유필립에게 유소란과 함께 관저로 오라고 연락하면서 긴장감이 최고조에 달했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr