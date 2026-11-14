사진=유튜브 '에겐남 스윙스'

사진=유튜브 '에겐남 스윙스'

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사진=유튜브 '에겐남 스윙스'

사진=유튜브 '에겐남 스윙스'

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래퍼 스윙스가 과거 '놀라운 토요일' 녹화를 멈추고 등장곡 교체를 요청했던 이유를 밝혔다.14일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '녹화장 엎은 스윙스의 '놀토' 첫 출연 직관썰 (feat. 넉살 한해)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 스윙스는 넉살, 한해와 함께 tvN 예능 '놀라운 토요일' 첫 출연 당시를 돌아봤다. 당시 스윙스와 크러쉬의 등장곡으로 '어느새부터 힙합은 안 멋져'라는 가사가 담긴 '불협화음'이 사용됐고, 스윙스는 불편한 마음에 녹화를 잠시 중단했다고 밝혔다.현장에 있었던 넉살은 스윙스가 "이런 기분으로는 제가 좀 못할 것 같은데. 이유가 있습니다"라고 말한 뒤 제작진에 정중하게 요청했다고 설명했다. 힙합 뮤지션으로 활동하는 입장에서 해당 음악을 등장곡으로 쓰는 것이 불편하니 바꿔줄 수 있느냐는 취지였다.넉살은 "형이 되게 신사 톤으로 했더라. 얼굴은 굉장히 무서운 얼굴을 하고서"라며 당시 모습을 전했다. 제작진은 음악을 오프닝에서 빼겠다고 했고, 스윙스도 마음을 풀고 녹화에 집중했다.한해는 당시 오프닝이 힙합을 주제로 꾸며졌다고 설명했다. 출연진도 콘셉트에 맞춰 의상을 준비했고, 키는 '힙합은 안 멋져'라는 문구를 자수로 새겼다고. 스윙스를 조롱하려는 의도로 노래와 문구를 활용한 것은 아니었다는 설명이다.다만 한해는 "제작진이나 전반적인 분위기는 캐주얼한 상황이었는데, 그거를 섬세하게 고려하지 못한 건 맞지"라고 말했다. 넉살은 스윙스가 불편한 이유를 밝힌 뒤 키가 의상에 붙은 자수를 하나씩 뗐다고 덧붙였다.스윙스는 당시 등장곡을 듣고 "사람 불러놓고 조롱하는 건가"라는 생각이 들었다고 털어놨다. 잘 모르는 출연진과 선배들이 있는 자리에서 문제를 제기하는 것이 부담스러웠지만, 감정을 숨긴 채 촬영을 계속하기도 어려웠다는 것.그는 "말하자니 너무 진상 같은 거야"라며 망설였던 심경을 전하면서도, 이야기하지 않으면 자신의 성격상 방송에 집중하지 못하고 다른 사람들에게 피해를 줄 것 같아 입을 열었다고 설명했다.넉살은 "형이 진짜 만약에 그 얘기를 안 했으면 외려 남은 방송을 날렸을 거다. 형이 얘기를 잘했다 생각한다"고 말했다. 한해도 촬영을 마칠 때는 화기애애했던 것으로 기억한다고 거들었다.스윙스는 제작진과 갈등이 이어진 것은 아니라고 강조했다. 그는 이후에도 '놀라운 토요일'에 두 차례 더 출연했다면서 "전혀 문제 없고 그 자리에서 잘 풀었다. 지금은 아무 감정 없다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr