윤남노가 최고급 소고기를 플렉스했다. / 사진=텐아시아 DB

윤남노가 최고급 소고기를 플렉스했다. / 사진=텐아시아 DB

'식재료 매니저' 이영자와 붐, 윤남노 셰프가 고추냉이를 활용한 이색 미식 한 상을 선보인다.14일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 424회에서는 이영자, 붐, 윤남노가 함께한 'NEW 식재료 원정대'의 고추냉이 요리 퍼레이드가 공개된다. 세 사람은 갓 수확한 고추냉이를 뿌리부터 줄기, 잎까지 활용해 다채로운 요리를 완성한다.먼저 이영자는 과거 화제를 모았던 파김치와 양대파 김치의 뒤를 이을 신메뉴 '고추냉이 잎 김치'를 내놓는다. 찹쌀풀 대신 쌀누룩 요구르트를 사용한 양념에 가을 생밤을 더한 레시피로 시선을 사로잡으며, 보조 셰프를 자처한 붐이 곁에서 힘을 보탠다.윤남노 셰프 역시 남다른 스케일의 요리로 맞불을 놓는다. 앞서 새 가게를 열며 6억 원의 빚을 지고 지인들에게 밥을 얻어먹던 일상을 공개했던 윤남노는 이날 국내에서 두 번째로 비싸다는 최고급 소고기를 준비해 통 큰 면모를 보여준다.윤남노는 고추냉이 표고버섯장을 비롯해 배 음료를 활용한 특제 소스에 고추냉이를 더한 육회, 소고기에 생고추냉이를 발라 구운 이색 스테이크까지 연달아 선보인다. 색다른 고추냉이 요리의 향연에 이영자와 붐 역시 감탄을 아끼지 않았다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr