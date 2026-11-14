'영국 이주' 장윤주, 3개월만 "서울 갈까"...7살 딸이 정리했다 ('윤쥬르')

이미지 크게보기 배우 장윤주가 영국 이주 3개월 차에 서울행을 고민했다고 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'

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배우 장윤주가 영국 이주 3개월 차에 서울행을 고민했다고 밝혔다.14일 '윤쥬르 장윤주' 채널에는 "어느덧 3달차. 가끔 가출했다 돌아오는 막내딸 윤쥬르와 인자강 남편의 영국 생활 리뷰"라는 제목의 영상이 게재됐다.앞서 장윤주는 남편 정승민의 학업을 위해 딸 리사와 함께 런던에서 지내고 있다고 밝혔다.영상 속 장윤주는 요즘 자신의 상태를 영국 날씨에 빗대 "5일 흐리고 이틀 맑다"라고 표현했다. 이에 남편은 "허리케인은 리사 낳았을 때, 산후우울증"이라며 "지금은 장마"라고 답했다.장윤주는 "여기 온 지 한 3개월 정도 됐는데 제가 10월에는 좀 힘들어했다"라고 털어놨다. 남편이 한국에서 일하고 싶어 하는 것 같다고 하자 장윤주는 "나도 그냥 일하면서 오는 기쁨이 되게 큰 사람"이라고 말했다.그러면서 장윤주는 딸에게 서울행을 물었던 일을 전했다. 그는 "얼마 전에 리사한테 '엄마 일하러 서울에 들어갈까' 그랬더니 '할 일이 있으면 들어가도 되는데, 그게 아니라 할 일 없이 들어가지 마라'"라고 밝혔다.이를 들은 남편은 "되게 약간 회사 대표님처럼 정리해 주셨다. 우리 집에 주인이다"라고 거들었다. 장윤주 역시 "리사 너무 우리보다 의젓하고 오히려 리사가 날 잡아주고 있다"라며 딸에게 고마움을 드러냈다.앞서 장윤주는 7살 딸 리사가 영어를 잘하는 비결을 밝힌 바 있다. 그는 "리사는 영어 유치원과 국제학교를 다녔다"며 "집에서 가장 가까운 곳이 영어 유치원이었고, 하교 시간도 가장 늦었다. 일하는 엄마로서는 그곳을 선택하는 게 가장 현실적인 결정이었다"고 설명했다.또 아르헨티나에서 온 친구 루나를 비결로 꼽았다. 장윤주는 "그 친구와 2년여 동안 오가는 버스 안에서 프리토킹을 하면서부터 리사의 영어 실력이 눈에 띄게 늘기 시작했다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr