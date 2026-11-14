사진=JTBC '아는형님'

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'아는형님' 그룹 에이티즈가 연습생 시절 집단 잠적한 사연과 데뷔 초 겪었던 설움을 털어놨다.14일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 에이티즈 멤버 산, 종호, 성화, 윤호, 여상, 민기가 출연했다. 홍중, 우영은 건강상의 이유로 불참했다.이날 윤호는 연습생 시절 도망가고 싶었던 적이 있느냐는 질문에 실제로 회사를 나가지 않은 적이 있다고 밝혔다. 그는 "데뷔조 결정을 5개월을 미루더라. 이거 뒤집어야겠다 싶었다"면서 "8명이 민기 집에 갔다. 회사를 안 가고"라고 말했다.민기는 멤버들의 마음이 바뀌는 것을 막기 위해 휴대전화 8대를 한곳에 모았다고 설명했다. 회사에서 입사 순서대로 연락이 왔지만, 누군가 혼자 전화를 받으면 나머지 멤버들이 불이익을 받을 수 있다고 생각했다는 것. 그는 "다 같이 전화를 받지 말자고 했다. 일주일 동안 우리 집에서 살았다"고 전했다.뒤늦게 계획을 접한 성화도 동참했다. 성화는 "나는 회사 들어온 지 6개월밖에 안 됐는데 애들이 도망간다더라"며 "말했더니 한마음이어야 한다더라"고 당시를 떠올렸다.회사에 돌아간 뒤에는 혹독한 평가가 기다리고 있었다. 산은 "혼은 크게 났다. 월말 평가를 한 달에 5번 봤다. 잘못한 건 책임지라고 했다"고 밝혔다. 멤버들은 2주 동안 밤을 새우며 평가를 준비했고, 산은 이를 계기로 회사가 데뷔를 결심하게 됐다고 설명했다.데뷔 이후에도 상황은 녹록지 않았다. 산은 "데뷔 후 어딜 가든 찬밥이었다. 음악방송에서 분 수 잘리고"라며 "우리가 백 없고 학연 지연 아무것도 없어서 찬밥 신세긴 했다"고 말했다. 활동 초반 무시를 당했던 경험도 털어놨다.뮤직비디오 촬영을 위해 사하라 사막까지 갔던 일화도 공개됐다. 여상은 "우리 회사가 CG를 넣을 자본이 부족했나 보다. 사막 CG를 넣어야 했는데 우리를 사막에 넣어버렸다"고 표현해 웃음을 안겼다.멤버들에 따르면 경유를 포함해 비행기로만 20시간을 이동했고, 사막까지 가기 위해 다시 버스를 20시간 타야 했다. 이동 중 홍수를 만나는가 하면, 촬영 현장에서는 뜨거운 지면 때문에 신발 밑창이 녹기도 했다고. 멤버들은 사막에서 춤을 출 때 낙타 배설물을 조심해야 했고, 식사하는 곳 옆으로 박쥐가 날아다니기도 했다며 고된 촬영 뒷이야기를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr