사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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'놀면 뭐하니?' 배우 김희선이 '95 서울가요제' 섭외에 얽힌 착각과 1990년대 유행을 이끈 비결을 공개했다.14일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 '95 서울가요제' MC 섭외를 위해 김희선을 만났다.이날 김희선은 긴 생머리에 가죽 재킷과 청바지를 매치한 모습으로 등장했다. '미스터큐', '토마토', '프러포즈' 등으로 인기를 끌었던 시절을 떠올리게 하는 차림에 출연진은 "빈말이 아니라 정말 아름답다", "그 시절과 똑같다"며 반가워했다.김희선은 제작진의 연락을 받고 무대에서 부를 노래부터 찾았다고 밝혔다. 그는 "처음에 소속사를 통해 연락이 왔다. '놀뭐' 가요제를 한다기에 나는 노래로 나가는 줄 알았다"면서 "내가 노래를 좋아하고 조금 부를 줄도 안다. 이걸 친한 사람들만 알아서 소문이 났나 싶었다"고 털어놨다.가요제 출연을 기대하며 당시 히트곡까지 찾아봤지만, 제안받은 역할은 가수가 아닌 MC였다. 유재석은 앞선 1980년대 가요제에서 김희애가 진행을 맡았다고 설명했다. 하하가 "그땐 MC가 노래를 하고 방송을 시작했다"고 가능성을 제시하자 김희선도 관심을 보였다. 유재석은 "충분히 논의 가능한 사안"이라며 노래 무대에 대한 여지를 남겼다.1990년대 패션을 주도했던 일화도 공개됐다. 방송에서는 김희선이 착용한 곱창밴드가 40억원의 매출을 기록했다고 소개했다. 곱창밴드뿐 아니라 머리띠와 헤어핀 등 작품 속에서 선보인 액세서리도 유행했다.아이템을 직접 선정했느냐는 질문에 김희선은 "이것도 약간 부담이 됐다. 유행이 안 되면 안 되니까 어디서나 쉽게 사고 쉽게 따라할 수 있는 아이템으로 일부러 골랐다"고 밝혔다. 대중이 쉽게 구입하고 따라 할 수 있는 제품을 고려했다는 설명이다.음악 프로그램 MC로 활동하던 시절의 경험도 전했다. 김희선은 1993년 배철수와 함께 SBS '인기가요'를 진행했다면서 "사실 하다가 진행을 못해서 해고가 됐다. 이후 '인기가요'가 젊은 친구들로 확 바뀌면서 MC로 재입성했다"고 말했다.당시에는 노래 세 곡이 연속으로 나가는 약 10분 동안 식사를 해결했다고. 그는 "한 번은 노래가 일찍 끝나서 라면을 먹다가 달려간 적도 있다. 그때 먹는 컵라면이 진짜 맛있었다"며 바빴던 생방송 현장을 떠올렸다.허경환은 오랜 팬임을 고백했다. 그는 "나 누나 책받침이 있었다"면서 중학생 시절 통영에 영화 촬영을 온 김희선과 함께 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 긴장한 모습에 유재석은 김희선의 출연을 미리 몰랐던 허경환의 반응을 짚으며 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr