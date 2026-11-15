고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 교통사고 예방 홍보대사 당시 했던 발언이 재조명되고 있다./사진=텐아시아DB

만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 배우 고경표가 불과 3년 전 도로교통공단 '교통사고 예방 홍보대사'로 활동했던 이력이 재조명되며 거센 비판을 받고 있다.14일 고경표의 음주운전 사고 소식이 전해졌다. 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동의 한 도로에서 자신의 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 추돌했다. 신고를 받고 출동한 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 확인됐다.사고 직후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 고개를 숙였다.그러나 고경표가 2023년 도로교통공단 '교통사고 예방 홍보대사'로 위촉돼 안전운전 캠페인에 앞장섰던 사실이 알려지면서 대중의 실망감은 더욱 커지고 있다. 당시 고경표는 홍보 영상을 통해 "도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사 고경표"라고 자신을 소개하며 "여러분, 음주운전도 안 되고 과속운전도 안 된다. 양보운전, 안전운전 하시라"고 직접 당부한 바 있다.안전운전을 강조하던 홍보대사가 약 3년 만에 면허 취소 수준의 만취 사고를 낸 사실에 온라인상에서는 비판 여론이 쏟아지고 있다.이번 여파로 고경표의 활동 전반에도 제동이 걸렸다. 출연 중이던 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스 : B사이드'와 12월 2일 공개 예정인 티빙 '대탈출 : 도시괴담' 측은 시청 불편을 최소화하기 위해 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다고 공식 발표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr