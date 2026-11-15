아이돌 성한빈과 댄서 바다가 각 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

댄서 바다가 그룹 제로베이스원 리더 성한빈과의 운명 같은 인연을 공개했다. 데뷔 전 춤을 가르쳤던 제자와 현재는 같은 회사에 소속됐으며 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'까지 함께한 것. 바다는 연습생 시절부터 남다른 열정을 보였던 성한빈을 떠올리며 각별한 애정을 표했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 바다를 만났다. 바다는 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에서 크루 베베를 이끌고 우승하며 대중적인 인지도를 높였다. 이후 3년 만에 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')에 출연해 퍼포먼스 디렉터로서 새로운 도전에 나섰다. 이번 시즌에는 디렉터 10명이 경쟁했으며, 바다는 TOP4에 올라 생방송 결승까지 진출했다.바다는 '스디파'에서 MC로 활약한 성한빈과 오랜 사제 관계를 이어왔다. 두 사람은 현재 더라이브레이블에 함께 소속돼 있다. 바다는 "한빈이가 연습생 시절 내 수업을 들으러 온 적이 있다. 내 수업을 듣고 싶어 찾아왔다고 하더라"며 "바쁜 와중에도 수업을 들으러 다니는 모습을 보고 정말 춤을 사랑하는 친구라고 생각했다"고 회상했다.이후 성한빈의 개인 트레이닝까지 맡게 됐다. 바다는 "어느 날 한 회사에서 연습생이 나를 굉장히 좋아한다며 개인 트레이닝을 부탁했다. 기존 수업 일정과 겹쳐 처음에는 어렵겠다고 말씀드렸다"며 "누구인지 물어봤더니 한빈이라고 하더라. 그 친구라면 하겠다고 바로 마음을 바꿨다"고 웃었다.바다가 성한빈의 트레이닝을 맡은 이유는 그의 남다른 춤 열정과 성실함 때문이었다. 바다는 "순수하면서도 춤을 진심으로 사랑하는 모습이 인상 깊었다"며 "시간이 나지 않아 이른 아침이나 새벽에도 괜찮겠냐고 물었는데 가능하다고 하더라. 그렇게 1대1 전담 트레이닝을 진행했다"고 밝혔다. 두 사람이 처음 만난 시기는 성한빈이 '보이즈 플래닛'에 출연하기 전인 2020년 무렵이었다고 덧붙였다.바다는 성한빈과 새로운 작업을 함께하고 싶다는 바람도 전했다. 그는 "한빈이는 잘하는 게 많은 친구다. 디렉터로서 그의 장점을 제대로 살린 작업을 해보고 싶다"고 말했다. 지난 10월 첫 솔로 앨범을 발매했던 성한빈을 두고는 "이번 솔로 앨범의 퍼포먼스 디렉팅에도 참여하고 싶었는데 '스디파' 일정과 겹쳐 함께할 수 없었다. 정말 아쉬웠다"고 털어놨다.바다가 애정을 표한 제자는 또 있다. 그룹 다크비의 해리준이다. 그는 "춤을 순수하게 사랑하는 사람들에게 유독 마음이 간다. 해리준도 그런 친구다. 아카데미에서 수업할 때 거의 매일 찾아올 정도로 춤에 진심이었다"고 기억했다.해리준은 지난해 10월 텐아시아와의 인터뷰에서 "아이돌 최초로 20살 때 저스트절크 아카데미에서 수업했다. 바다 누나의 팬으로서 굉장히 영광스러운 추억으로 남아 있다"고 밝힌 바 있다. 이에 바다는 "해리준은 '스디파' 타이틀 시퀀스 필름 미션을 준비할 때도 인규 역할을 대신해 도와주러 왔다. 큰 도움을 받았다"고 고마워했다. 이어 "곧 신곡이 나온다고 해서 챌린지도 함께 찍기로 약속했다"이라고 말했다.제자들과 인연을 이어온 바다는 안무가로서도 활약하고 있다. 19살 때 춤을 진로로 정한 그는 21살부터 학생들을 가르쳤다. 플레이 댄스 아카데미와 저스트절크 아카데미 등에서 강사로 활동했으며, K팝 아티스트들의 안무 제작에 참여하고 있다.안무 창작의 영감은 어디서 받을까. 바다는 곡의 성격에 따라 접근 방식을 달리한다고 밝혔다. 그는 "기존에 발매된 곡으로 안무를 만들 때는 뮤직비디오와 가사를 먼저 찾아본다. 영어 가사라면 해석을 부탁하기도 한다"며 "가사에 담긴 의미와 뮤직비디오의 이미지에서 영감을 얻는 편"이라고 말했다. 이어 "기존 곡과 달리 K팝 신곡은 안무를 통해 새로운 이미지가 만들어진다"며 "에스파의 '넥스트 레벨'도 제목과 가사에서 출발했다. 다음 단계로 나아간다는 의미를 움직임으로 어떻게 표현할지 고민했다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr