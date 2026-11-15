방송인 전현무(49)가 발목 부상을 당했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무(49)가 발목 부상을 당했다. / 사진제공=KBS

방송인 전현무가 발목 부상으로 결국 자신이 진행하던 코너의 한 주 휴방을 선언한다.15일 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 그룹 ITZY(있지)의 채령이 스페셜 MC로 출연한다.이날 전현무는 아이돌 댄스 챌린지를 선보이는 코너 '전현무직뱅크'의 휴방 소식을 전한다. 평소 춤에 남다른 열정을 보여온 전현무는 채령과의 댄스 챌린지를 앞두고 "오늘 '전현무직뱅크'는 휴방이다"라고 선언해 출연진을 놀라게 한다.휴방의 원인은 예상치 못한 발목 부상이었다. 전현무는 "기안84와 피클볼을 치다가 발목을 접질렀다"며 부상 경위를 설명한다. 이어 "안 하던 운동을 하니까 바로 부상이 왔다. 40분 운동인데 딱 30분 운동하고 다쳐서 바로 한의원에 가서 침을 맞았다"고 털어놓는다.특히 방송에서는 전현무가 부상을 당하던 순간이 담긴 영상도 공개된다. 당시 상황을 확인한 채령은 두 손으로 얼굴을 가린 채 "어머, 어떡해요!"를 연발하며 놀라움을 감추지 못한다.이로 인해 전현무와 채령의 댄스 챌린지도 무산된다. 그동안 여러 아이돌과 함께 춤을 추며 열정을 보여왔던 전현무가 부상을 딛고 코너에 복귀할 수 있을지 관심이 쏠린다.'사당귀'는 이날 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr