사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 가수 한해가 연애 질문에 모호한 답변을 내놔 출연진의 추궁을 받았다.14일 방송된 tvN 예능 '놀라운 토요일' 442회는 수능 특집으로 꾸며진 가운데 규현, 궤도, 미미미누가 게스트로 출연했다.이날 규현은 '놀라운 토요일'에 아홉 번째 출연한다며 사전 인터뷰에 대한 아쉬움을 털어놨다. 그는 "보통 전화 인터뷰를 한다. 다른 프로그램은 50분도 하는데 4분 만에 끝났다"면서 "궁금한 게 이렇게 없나. 아쉬운 전화 인터뷰는 처음이었다"고 말해 웃음을 안겼다.붐은 규현이 사전 인터뷰에서 언급한 한해에 관한 이야기로 화제를 돌렸다. '솔로지옥'에서 함께 호흡을 맞추는 한해를 보며 '슬픈 연애 고수' 같다고 생각한 이유를 물은 것.규현은 "한해가 고수는 맞다. 가슴 아픈 사연이 있을 것 같다"고 설명했다. 이를 들은 한해는 "알아서 잘하고 있다. 슬픈 사랑 아니고"라고 답했다.출연진은 한해의 답변을 놓치지 않았다. 문세윤은 "사랑을 하고 있냐"고 되물었고, 다른 멤버들도 연애가 진행 중인 것이냐며 관심을 보였다. 붐은 "공식 발표다. 알아서 연애 잘하고 있다. 이쯤 되면 한해도 공개하는 게 맞다"며 장난스럽게 몰아갔다. 한해는 "아니야"라며 손사래를 쳤다.신동엽은 질문을 피하는 한해의 반응을 지적했다. 그는 "너무 개인적인 걸 물어봐서 곤란한 건 이해하지만 매번 리액션이 아이돌 같다"면서 한해의 모습을 따라 했다.그러면서 "밝혀도 되고. 사람들이 '아 그렇구나' 할 텐데. 너무 아이돌처럼 하니까 그게 너무 꼴 보기 싫다"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다. 문세윤도 "활동에 아무 지장이 없다니까"라고 거들었다.궤도는 한해를 향한 관심을 과학적으로 설명하고 나섰다. 그는 "말을 안 하면 오히려 시청자들에게 각인된다. 우리 뇌에 '미완성 효과'라는 게 있다"며 "있을랑 말랑 하니까 '뭐지' 하는 거다"라고 말했다.규현은 방송 초반 토크를 세 가지만 하겠다고 약속한 궤도에게 "토크 한 개 쓴 거냐"고 물어 웃음을 더했다. 한해의 답변을 두고 출연진의 농담이 오갔지만, 구체적인 연애 상대나 교제 사실을 밝힌 것은 아니었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr