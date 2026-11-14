사진=텐아시아DB

사진=강민경 유튜브

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다비치 강민경이 8년 넘게 살던 집을 떠나며 눈물을 보였다.13일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '집 내놨음.. 물건도 다 내놨음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 강민경은 이사를 앞두고 가구와 생활용품을 정리했다. 짐이 빠진 집을 둘러보던 그는 "해리 언니랑 바닥 고쳤던 거 생각난다"며 다비치 멤버 이해리와의 추억을 떠올렸다. "오래 살긴 오래 살았나 봐. 너무 정을 많이 줬나 봐, 이 집에. 사연 있는 사람처럼"이라며 눈물을 흘렸다.새집은 기존에 살던 곳보다 작아 아끼던 가구도 모두 가져갈 수 없었다. 소파를 살펴보던 강민경은 "너무 좋아해서 이사한 집에 같이 가고 싶었는데 놓을 데가 없다"고 아쉬워했다.정리할 물건이 많아지자 기부 바자회를 준비했다. 그는 "이 집에서 좋은 기억이 많아져서 물품들에도 그런 기운이 담겨 있을 거라고 생각한다"며 방문객들이 좋은 물건을 얻어 가길 바랐다. 바자회 수익금은 초록우산에 기부할 예정이다.동료 연예인들도 물품을 보탰다. 송혜교는 편안한 잠옷 차림으로 강민경을 맞아 기부할 물건을 챙겼고, 엄정화는 소장품과 모자, 코트, 벨트 등을 내놓았다. 강민경이 과거 엄정화의 유튜브 활동을 응원하며 선물했던 카메라도 바자회 물품으로 돌아왔다.정재형은 코트와 겨울옷을 준비했다. 고현정은 상자에 패딩과 신발 등을 담아놓은 데 더해 테이블까지 기부했다. 강민경은 가구를 옮기기 위해 용달차를 불렀다.오랫동안 사용한 작업실은 이해리가 넘겨받기로 했다. 인테리어 공사까지 하며 꾸민 공간이지만 계약 기간이 남아 있어 고민하던 중 이해리가 인수 의사를 밝혔다고. 강민경은 "사실 다른 사람에게 주기는 많이 아까웠다"며 반겼다.작업실에 있던 커피머신과 그라인더를 두고는 가격 협상도 벌어졌다. 강민경은 판매 수익금이 기부에 쓰인다고 설명하며 중고 시세를 확인했다. 두 사람은 라마르조코 커피머신과 말코닉 그라인더를 합쳐 300만원에 거래하기로 했다.새집에서는 이사 풍습을 따랐다. 강민경은 밥솥에 쌀을 담고 "잘 살게 해주세요. 좋은 일 많게 해주세요"라고 소원을 빌었다. 현관에 소금을 놓고 집 안에 팥을 뿌리던 중 바닥에 쏟자 "뿌리긴 뿌렸네"라며 웃었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr