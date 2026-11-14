오세영이 상반기에는 지성, 하반기에는 성훈과 호흡을 맞추며 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=MBN

오세영이 상반기에는 지성, 하반기에는 성훈과 호흡을 맞추며 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=MBN

오세영이 상반기에는 지성, 하반기에는 성훈과 호흡을 맞추며 활동을 이어가고 있다. / 사진제공=MBN

중앙대학교 연극학과 출신 배우 오세영이 상반기에는 지성, 하반기에는 성훈과 호흡을 맞추며 활동을 이어가고 있다. 지난 2월 종영한 '판사 이한영'에서 지성과 러브라인을 형성했던 그는 약 9개월 만에 '보스의 노골적 취향'으로 돌아왔다.오세영은 지난 11일 첫 방송 된 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'에서 인디밴드 보컬 이은채 역을 맡았다. 극 중 이은채는 아버지에게 대기업에 다닌다고 거짓말한 채 밤에는 밴드 '인디아레드'의 보컬 '수'로 활동하는 인물이다. 오세영은 직장인과 가수라는 이중생활을 이어가는 캐릭터를 연기하고 있다.이은채는 형부 서진우(이충주 분)의 진료실에서 얼떨결에 의사 행세를 하다가 권도혁(성훈 분)과 처음 마주했다. 자신을 성 중독자라고 소개하는 권도혁의 말에 당황했고, 이후 면접장에서 그와 재회하자 도망치려 했다. 그러나 권도혁이 계속해서 자신을 몰아붙이자 참았던 분노를 터뜨렸다.두 사람의 갈등은 이은채의 정체를 둘러싸고 이어졌다. 권도혁은 이은채가 밴드 보컬 '수'와 동일 인물이라고 의심하며 뒤를 쫓았다. 이에 이은채는 수가 자기 친구라고 둘러대며 상황을 모면하려 했다. 권도혁의 능청스러운 태도에 순간 설렜다가도 이내 반발하는 모습으로 두 사람의 관계에 변화를 예고했다.이은채가 직장에서 겪는 갈등도 그려졌다. 상사의 부적절한 행동에 맞섰다가 오히려 폭행죄로 고소당할 위기에 놓인 것. 여기에 가족에게 숨겨온 직장 문제까지 권도혁에게 알려지면서 곤란한 상황에 부닥쳤다. 결국 이은채는 권도혁의 제안을 받아들여 3개월간 그의 비서로 일하기로 계약했다.지난 12일 방송된 2회에서는 이은채가 밴드 공연에 나서는 모습도 담겼다. 무대 위에서 노래하는 이은채를 발견한 권도혁은 그녀에게서 눈을 떼지 못했다. 이은채 역시 권도혁을 의식하기 시작하면서 두 사람 사이에 미묘한 감정 변화가 나타났다.오세영은 이번 작품에서 자신의 꿈을 포기하지 않으려는 이은채의 모습과 권도혁 앞에서도 물러서지 않는 성격을 표현했다. 특히 직장과 무대를 오가는 인물의 상황에 따라 서로 다른 모습을 보여주며 극을 이끌고 있다.앞서 오세영은 지난 2월 종영한 MBC 드라마 '판사 이한영'에서 지성과 호흡을 맞췄다. 당시 지성의 러브라인 상대로 등장하며 시청자들과 만났다. 해당 작품은 13회에서 최고 시청률 13.6%를 기록했다.'보스의 노골적 취향'은 매주 수, 목요일 오후 10시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr