이미지 크게보기 배우 고경표가 만취 상태로 음주운전 사고를 낸 가운데 또 다른 각도의 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개됐다. / 사진 = MBC '뉴스데스크'

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배우 고경표가 만취 상태로 음주운전 사고를 낸 가운데 또 다른 각도의 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개됐다.14일 MBC '뉴스데스크'는 고경표의 음주운전 사고 당시를 다른 각도에서 촬영한 CCTV를 보도했다. 화면에는 고경표의 차를 따라가는 것으로 보이는 환경미화원과, 차에서 내려 부딪힌 부위를 살피는 듯한 고경표가 차례로 비쳤다.경찰 조사를 받는 것으로 보이는 장면은 별도의 CCTV에 담겼다. 인도에 있던 고경표 곁에는 경찰차가 있었고, 환경미화원으로 추정되는 이들도 서 있었다.고경표는 무언가를 확인하는 듯한 모습이었다. 경찰이 가까이 오자 손에 쥔 물건을 서둘러 외투 안쪽으로 넣는 것으로 보이는 모습이 포착됐다.이후 두 손을 앞으로 모은 자세로 경찰 쪽을 향한 듯한 장면도 이어졌다. 고경표가 외투 안에 넣은 것으로 보이는 물건이 무엇인지는 알려지지 않았다.연합뉴스TV가 앞서 보도한 영상에는 차를 세운 고경표가 운전석에서 내려 차량 주위를 한 바퀴 도는 것으로 보이는 모습이 담겼다. 사고 상대방으로 추정되는 인물과 이야기를 나누는 듯한 장면도 있었다.고경표의 승용차가 작업 중이던 청소차를 들이받은 시각은 14일 오전 3시 30분께, 장소는 서울 마포구 동교동이었다. 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 가까운 0.150%로 측정됐고, 동승자는 없었다.씨엘엔컴퍼니는 사과문에서 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "고경표 배우는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 약속했다.여파는 출연 프로그램으로 번졌다. 사고 당일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 고경표의 개인 멘트가 모두 빠졌고, tvN '식스센스: B사이드' 측은 "15일 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라는 입장을 냈다.고경표는 tvN '보검 매직컬2'(29일 첫 방송)와 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'(12월 2일 공개)에도 출연할 예정이다. 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 열릴 예정이던 단독 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트'는 취소됐다.한편 고경표는 2023년 교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 "음주운전도 안 되고 과속운전도 안 된다"라며 안전운전을 당부한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr