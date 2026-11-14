사진=백지영 유튜브

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가수 백지영이 딸의 시험 성적보다 성장에 주목하며 격려를 건넸다.14일 유튜브 채널 '백지영'에는 '생애 처음 몽골 콘서트 오른 백지영에게 벌어진 돌발 상황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 몽골에서 공연과 화보 촬영 일정을 소화했다. 현지에서 식사를 하던 중 남편 정석원에게 전화를 받은 그는 딸 하임 양의 시험 결과를 듣고 "30문제 중에 8개면 70점이 안 되겠네"라고 말했다.딸과 통화를 이어간 백지영은 "괜찮아, 하임아. 잘했어. 진짜 잘한 거야"라며 다독였다. 곁에서 이를 지켜보던 스태프는 "긍정의 엄마네"라고 반응했다.백지영은 이전 시험 결과를 언급하며 딸의 달라진 점을 짚었다. 그는 "예전에 너 처음에 시험 봤을 때 한 개 맞았잖아. 점점 더 잘해지고 있네"라며 칭찬했다. 다른 학생과 비교하는 대신 과거보다 나아지고 있다는 점을 강조한 것. "다른 사람 신경 쓰지 마, 하임아"라는 조언도 덧붙였다.통화를 마친 백지영은 주변에 "30문제 중에 여덟 개 틀렸으면 몇 점이냐"고 물었다. 스태프가 "64점"이라고 답하자 "70점이 안 되네"라며 웃었다.해외 일정 중에도 모녀의 통화는 계속됐다. 앞서 저녁 식사 자리에서 하임 양의 전화를 받은 백지영은 오키나와 여행에 가져갈 캐리어에 관해 이야기를 나눴다. 딸이 탈 수 있는 캐리어를 두고는 "네가 캐리어를 타면 누가 끌어주냐. 안 된다"며 분명하게 선을 그었다.몽골 공연 준비 중 대기실에서 백지영의 밀착 의상을 보던 스태프는 "살찌면 우리한테 벌금내야한다"며 너스레를 떨었다. 이에 백지영은 "난 벌금 안 무섭다"며 '리치언니' 면모를 드러내 웃음을 선사했다.백지영은 9살 연하 배우 정석원과 2013년 결혼, 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다. 하임 양은 연간 학비가 약 3000만원인 국제학교에 재학 중인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr