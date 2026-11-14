사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '십이층'

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그룹 러블리즈 출신 이미주가 지나치게 말랐던 시기를 지나 체중을 3kg 늘렸다고 밝혔다.12일 유튜브 채널 '십이층'의 웹예능 '영업중'에는 이미주가 게스트로 출연했다.이날 MC 곽범은 이미주에게 최근 근황을 소개해 달라고 요청했다. 이미주는 "근황이랄 게 딱히 없다. 그냥 이렇게 너무 잘 지내고 있고 딱히 홍보할 것도 없다"고 답했다.잠시 생각하던 이미주는 자신이 운영하는 유튜브 채널 '그냥 이미주'를 언급했다. 그는 "감사하게도 많은 분이 좋아해 줘서 흐르듯이 잘 지내고 있다"며 일상을 전했다.곽범이 "뭐라도 하나 얘기하고 들어가야 한다"고 하자 김지유는 다이어트 팁이 있는지 물었다. 이미주는 "안 먹으면 돼요"라고 단호하게 답한 뒤 "(음식) 조절을 하면 된다"고 덧붙였다.이를 들은 곽범은 "지금 완전 최저 체중 아니냐"고 질문했다. 그러나 이미주는 "아니요. 지금 좀 쪘다"며 현재 몸무게가 가장 적게 나가는 상태는 아니라고 설명했다.체중을 늘린 이유도 밝혔다. 이미주는 "제가 너무 말랐을 때가 있었다. 너무 애가 아파 보이고 힘들어 보여서 그때 이후로 3kg 찐 상태다"라고 털어놨다. 마른 체형을 유지하기보다 당시 자신의 모습을 보고 체중을 늘렸다고.키 165cm인 이미주는 구체적인 체중 변화도 공개했다. 그는 "몸무게가 42~43kg이었는데 지금은 45~46kg 왔다 갔다 한다"고 말했다. 최저 체중일 것이라는 MC의 예상과 달리, 이미 이전보다 체중이 늘어난 상태라고 밝힌 것.이미주는 "네, 그렇게 쪘다. 건강하게 찌고 있다"며 웃었다. 그는 음식 조절을 체중 관리 방법으로 언급했지만, 현재는 감량보다 증량 중이라는 점을 분명히 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr