고경표가 만취 운전 사고를 내면서 한 순간에 이미지가 추락했다./사진=텐아시아DB

고경표 음주 사고 CCTV 영상이 공개됐다./사진제공=연합뉴스TV

'놀뭐', '식센'이 고경표 분량을 편집하겠다고 밝혔다./사진제공=MBC, tvN

고경표가 '대탈출' 새 시즌에 임하는 소감을 밝혔지만, 음주운전 사고로 인해 대폭 편집 될 예정이다./사진제공=티빙

소탈하고 인간적인 매력으로 대중의 호감을 얻었던 배우 고경표가 단 하루 만에 신뢰를 잃었다. 면허 취소 기준의 두 배에 가까운 만취 상태로 청소차를 들이받은 사실이 알려지면서, 과거 그의 발언과 사고 직후 행동, 그리고 출연 프로그램에 끼친 민폐까지 연달아 도마 위에 올랐다.고경표는 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동의 한 도로에서 자신의 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 신고를 받고 출동한 경찰이 측정한 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 육박하는 0.150%였다.사고 직후 공개된 CCTV 영상은 대중의 실망감을 더욱 키웠다. 영상에는 고경표가 모는 검은색 SUV 차량이 도로를 지나가고, 그 뒤를 환경미화원이 황급히 뛰어 뒤쫓는 모습이 담겼다. 잠시 뒤 갓길에 차를 세운 고경표는 운전석에서 내려 피해 상황보다 자신의 차량을 한 바퀴 둘러보며 살피는 모습을 보였다.무엇보다 고경표가 2023년 도로교통공단 '교통사고 예방 홍보대사'로 위촉돼 안전운전 캠페인에 앞장섰던 이력이 재조명되며 거센 역풍이 불었다. 당시 고경표는 홍보 영상을 통해 "음주운전도 안 되고 과속운전도 안 된다. 양보운전, 안전운전 하시라"고 직접 당부했다. 안전운전을 외치던 홍보대사가 불과 3년 만에 만취 사고의 가해자가 된 셈이다.고경표의 음주운전 여파는 방송가 전반의 대형 민폐로 번졌다. 가장 먼저 유재석이 이끄는 예능 프로그램 두 곳이 직격탄을 맞았다. MBC '놀면 뭐하니?' 측은 '95 서울가요제' 참가자로 출연을 예고했던 고경표의 분량을 방송에서 최대한 편집했다. tvN '식스센스 : B사이드' 측 역시 "15일 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 밝혔다.티빙 오리지널 예능 '대탈출 : 도시괴담' 역시 비상이다. 지난 8월 2018년 시즌1부터 8년간 프로그램을 이끌어온 큰형님 강호동은 "저보다 더 뛰어난 동료, 후배들이 '대탈출' 성공을 위해 최선을 다해줄 거라 믿는다"며 후배들에게 배턴을 넘기고 하차했다. 그러나 공개를 앞둔 시점에 고경표가 물의를 빚으면서 제작진의 고민이 깊어졌다. '대탈출 : 도시괴담' 관계자는 "다수의 출연진이 연계하여 추리를 이어가는 콘텐츠 특성상 편집에 한계가 있을 수 있으나, 노출 분량을 최대한 조정해 재편집할 예정"이라고 전했다. 이 밖에도 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 예능 '보검 매직컬2' 측도 후속 대책을 논의 중이다.고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 사과문을 내고 "고경표 배우가 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다"며 "자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 고개를 숙였다.그러나 대중의 반응은 싸늘하다. 누리꾼들은 "음주운전으로 나락 간 연예인들을 그렇게 보고도 같은 행동을 반복하나", "대리비 몇만 원 아끼려다 수십억 원대 커리어를 포기했다", "한창 물올랐을 때 스스로 전성기를 걷어찼다", "환경미화원이 다치지 않아 천만다행이다" 등의 비판이 쏟아지고 있다.그동안 예능에서 꾸밈없고 유쾌한 모습으로 사랑받았던 고경표는 자신의 잘못된 선택 하나로 이미지에 큰 타격을 입었다. 홍보대사 시절의 약속을 저버린 것은 물론, 믿고 함께해 준 선배들과 제작진, 동료들에게까지 씻을 수 없는 피해를 남기며 활동에 빨간불이 켜졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr