사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 엑스러브 우무티가 미술을 따로 배우지 않고도 직접 기획과 디자인을 맡게 된 배경을 밝혔다.14일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에는 젠더프리 콘셉트로 활동하는 그룹 엑스러브의 멤버이자 프로듀서 우무티가 출연했다.이날 우무티는 총괄 프로듀서로서 작업하는 모습을 공개했다. 직접 손으로 그림을 그리며 기획과 디자인에 참여하는 모습에 남다른 예술 감각이 드러났다. 무대에 서는 멤버인 동시에 그룹의 콘셉트를 구체화하는 역할도 맡고 있었다.우무티는 미술을 배운 적이 있느냐는 질문에 별도로 배워본 적은 없다고 답했다. 그러면서 "제가 예술가 집안에서 태어나 자랐다"고 가족을 소개했다.그는 "외할아버지가 동네 최초 클라리넷 서양 악기를 하신 분이고 할머니는 예술대학교 미술과 교수님이다"라고 밝혔다. 음악과 미술에 종사한 가족들이 있었지만, 직접 그림을 가르쳐준 것은 아니라고 설명했다.우무티는 "가르쳐주시지는 않았다. 그냥 혼자 계속 그리다 보니까"라며 꾸준히 그림을 그려왔다고 말했다. 전문적인 미술 교육을 받기보다 스스로 그리는 시간을 쌓았고, 현재는 그룹의 기획과 디자인 작업에도 이를 활용하고 있었다.5개 국어에 능숙한 우무티가 이끄는 엑스러브는 오디션 서바이벌 프로그램을 통해 인연을 맺은 멤버들로 구성됐으며, 직접 선발했다. 젠더프리 콘셉트를 내세운 이들은 무대 위 스타일링과 퍼포먼스를 통해 그룹의 색깔을 선보이고 있다.배우 한소희와의 인연도 있다. 한소희는 엑스러브의 전작 'SERVE' 뮤직비디오에 출연했다. 출연에 앞서 엑스러브의 팬임을 밝히고 우무티에게 먼저 뮤직비디오 참여를 제안한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr