이미지 크게보기 '라이어' 임성재가 유연석이 아내 옥자연에게 저지른 성범죄를 알아챘다. / 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 임성재가 유연석이 아내 옥자연에게 저지른 성범죄를 알아챘다.14일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서는 가해자와 피해자의 자리가 뒤바뀌었다.약물에 괴로워하는 민준호(유연석 분)의 손은 끈에 묶여 있었다. 강지선(서현진 분)은 "역할이 바뀌니까 마음에 안 들어?"라는 싸늘한 한마디와 함께 주머니 속 전기충격기를 꺼냈다.강지선이 끝내 파고든 건 주은혜의 죽음이었다. 민준호의 입에서 나온 답은 "은혜가 원하는 거니까"였다.아내를 죽음으로 몰아넣고도 죄책감 한 점 없는 태도에 강지선은 "자살하도록 몰아간 거구나"라며 절규했다.민준호는 오히려 "은혜가 평생 한 일 중에 가장 용감한 행동이었어. 난 그 선택을 이해하고 존중해준 유일한 사람이었고"라며 소름 끼치는 궤변을 이어갔다. 자백 끝에 돌아온 건 "녹음은 잘하고 있지?"라는 조롱이었다.석구(임성재 분)의 평온하던 일상은 노트북 휴지통 속 파일 하나로 무너졌다. 화영(옥자연 분)이 지워둔 마약류 감정서에는 아내의 몸에서 GHB가 검출됐다는 결과가 담겨 있었다. 진실을 마주한 석구는 민준호의 병실 문을 열었다.예고편 속 박석구는 민준호를 향해 "두 다리 뻗고 잘 주무십니까"라며 분노를 터뜨렸다. 궁지에 몰린 민준호는 자수하지 않으면 일이 더 커질 것이라며 강지선을 협박했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr