'라이어' 임성재가 유연석이 아내 옥자연에게 저지른 성범죄를 알아챘다. / 사진 = MBC '라이어'
'라이어' 임성재가 유연석이 아내 옥자연에게 저지른 성범죄를 알아챘다. / 사진 = MBC '라이어'
'라이어' 임성재가 유연석이 아내 옥자연에게 저지른 성범죄를 알아챘다.

14일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서는 가해자와 피해자의 자리가 뒤바뀌었다.약물에 괴로워하는 민준호(유연석 분)의 손은 끈에 묶여 있었다. 강지선(서현진 분)은 "역할이 바뀌니까 마음에 안 들어?"라는 싸늘한 한마디와 함께 주머니 속 전기충격기를 꺼냈다.

강지선이 끝내 파고든 건 주은혜의 죽음이었다. 민준호의 입에서 나온 답은 "은혜가 원하는 거니까"였다.아내를 죽음으로 몰아넣고도 죄책감 한 점 없는 태도에 강지선은 "자살하도록 몰아간 거구나"라며 절규했다.
사진 = MBC '라이어'
사진 = MBC '라이어'
민준호는 오히려 "은혜가 평생 한 일 중에 가장 용감한 행동이었어. 난 그 선택을 이해하고 존중해준 유일한 사람이었고"라며 소름 끼치는 궤변을 이어갔다. 자백 끝에 돌아온 건 "녹음은 잘하고 있지?"라는 조롱이었다.

석구(임성재 분)의 평온하던 일상은 노트북 휴지통 속 파일 하나로 무너졌다. 화영(옥자연 분)이 지워둔 마약류 감정서에는 아내의 몸에서 GHB가 검출됐다는 결과가 담겨 있었다. 진실을 마주한 석구는 민준호의 병실 문을 열었다.

예고편 속 박석구는 민준호를 향해 "두 다리 뻗고 잘 주무십니까"라며 분노를 터뜨렸다. 궁지에 몰린 민준호는 자수하지 않으면 일이 더 커질 것이라며 강지선을 협박했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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