싸이 맞아? 이수지보다 홀쭉해졌다…뱃살 쏙 빠지고 날렵해진 턱선

가수 싸이의 홀쭉해진 근황이 전해졌다.아나운서 출신 방송인 진양혜는 지난 13일 자신의 SNS에 "싸이는 만날 때마다 목소리가 더 좋아진다"며 싸이와 함께 찍은 투샷을 공개했다.진양혜는 "첫 만남 후, 결혼 이후, 공연 후 등등 만날 때마다 소리가 점점 단단해지고 파워풀해진다고 느꼈는데, 오랜만에 만난 이번에도 역시 그렇더라"며 "말하는 내내 실크같이 부드럽고 고급 금속 재료 같은 맑고 깊은 울림이 느껴져서 감탄했다"고 적었다.이어 그는 싸이가 프롬프터 없는 5분짜리 영어 연설을 위해 두 달 동안 소리 내어 원고를 읽고 외웠다는 일화를 전하며 "영어에 능통한 사람, 큰 무대에 원 없이 서 봤을 사람이 준비 내내 떨렸지만 무대에서는 실수하거나 떨지 않기 위해 최선을 다했다는 경험담"이라며 "무대 위에서 그렇게 자유로운 사람도 무대 밖에서는 이렇게 치열하게 준비하는구나 싶었다"고 덧붙였다.공개된 사진 속 싸이는 검은색 터틀넥 니트에 가죽 재킷을 걸친 채 진양혜 옆에서 두 손을 모으고 환하게 웃고 있다. 평소 닮은꼴로 꼽히던 개그우먼 이수지보다도 한층 홀쭉해진 모습이다. 이전보다 눈에 띄게 뱃살이 빠진 슬림한 몸매와 날렵해진 턱선, 진양혜와 나란히 서도 작아 보이는 얼굴 크기가 시선을 사로잡는다.싸이는 지난 6월 27일 의정부를 시작으로 전국 9개 도시에서 14회에 걸쳐 열린 여름 대표 공연 '싸이흠뻑쇼 2026'을 마쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr