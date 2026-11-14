사진=텐아시아DB

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니?' 음주운전 사고를 낸 배우 고경표의 개인 분량이 사실상 삭제됐다.14일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 합격자 18명이 한자리에 모여 선곡을 논의했다.이날 참가자들은 좋아하는 1990년대 노래를 소개하고 직접 불러보며 가요제 준비에 나섰다. 그러나 합격자 명단에 이름을 올린 고경표의 개별 발언이나 개인 화면은 찾아보기 어려웠다.음주운전으로 논란이 된 고경표는 전체 출연진을 담은 화면이나 다른 참가자의 뒤편에서 잠시 모습을 드러내는 데 그쳤다. 거미가 김완선의 '가장무도회'를 짧게 부르는 장면에서도 뒤쪽에 작게 잡혔을 뿐, 그를 중심으로 한 별도 분량은 나오지 않았다.앞서 제작진은 방송에 앞서 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 밝혔다. 음주운전 사고 소식이 전해진 당일 방송부터 개인 분량을 최대한 덜어내며 대응에 나선 것이다.다만 고경표가 가요제 참가자로 선발돼 이미 촬영에 참여한 만큼, 향후 출연 여부와 무대 구성에도 관심이 쏠린다. 이번 방송에서는 개인 분량이 사실상 편집됐지만 가요제 하차 여부는 별도로 발표되지 않았다.고경표는 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 도로에서 자신의 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 확인됐다.소속사를 통해 고경표는 음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고, 향후 내려지는 처분을 겸허히 수용하겠다는 입장을 전했다. 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임도 다하겠다고 밝혔다.논란의 여파는 다른 출연 프로그램으로도 번졌다. tvN '식스센스:B사이드'와 '보검매직컬', 티빙 '대탈출:도시괴담' 등도 시청에 불편함이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 방침을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr