이미지 크게보기 배우 송혜교가 미국에서 정체를 숨기고 살았던 사연을 고백했다. / 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬'

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배우 송혜교가 미국에서 정체를 숨기고 살았던 사연을 고백했다.14일 '뜬뜬' 채널에는 "레트로는 핑계고｜EP.124 #공유 #송혜교 #양세찬 #유재석"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송혜교는 다음 달 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'의 상대역 공유와 함께 유재석, 양세찬을 만났다.20대로 돌아간다면 해보고 싶은 일을 묻자 공유는 "해외에 가서 꼭 혼자서 살아보고 싶다"라며 실행하지 못한 아쉬움을 드러냈다.그러자 송혜교는 "저는 이제 오빠가 해보지 못한 외국에 나가 가지고 3개월씩 혼자 있고 막 이렇게도 해보고"라며 운을 뗐다.이어 "그때 무대뽀가 좀 있었던 거 같다. 그래서 겁없이 그냥 난 갈 거야 하고 진짜 그냥 가 버렸다"라고 회상했다.그러면서 "처음에는 호텔에 묵고 있다가 이제 집 구해서 이제 한 몇 달 이제 계약하고"라며 "그때 가서 이제 영어 학원을 다녔었는데 한 세 달 동안 친구가 없으니까 이제 평일날 되면은 이제 야외 수업하자 그래서 같이 이제 레스토랑 가면 '네가 시켜 봐' 막 이런 식으로 공부도 하고 그러다 보니까 많이 친해졌다"라고 설명했다.한편 영어 선생님은 송혜교가 배우인 줄 몰랐다고. 송혜교는 "제가 배우인 걸 모르고 있었다"라며 "연기 배우고 싶다 했더니 샌프란시스코에 이제 오디션 보는 데가 몇 군데가 있었나 보다. 거기 한번 가 보라고"라고 전했다.송혜교는 "그때 당시 '풀하우스'가 중화권에서 인기가 많았어 가지고"라며 "어디 성당이 너무 예뻐서 선생님이랑 둘이 구경을 갔다. 근데 어떤 버스 한 대가 딱 서는 거다. 중국분들이 엄청 많이 내리셨는데 제가 중국 이름이 쑹후이차오다. '쑹후이차오다' 하고 다 뛰어오니까"라고 말했다.이에 선생님은 매니저처럼 송혜교를 데리고 카페로 피신했다. 송혜교는 "그런 다음에 저를 딱 앉히더니 '너 뭐야' 그래서 '내가 한국에서 배우하고 있어' 그랬더니, '내 이름 한번 쳐 봐' 쳤더니 나오니까 너무 놀란 거다"라고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr