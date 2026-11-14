배우 한효주가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 한효주가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 한효준, 공명, 성준, 김신록이 '너의 그라운드' 출연을 확정했다. / 사진제공=MBC

배우 한효주가 10년 만에 MBC 드라마로 돌아온다. 만 23세에 연기대상을 받으며 최연소 기록을 세웠던 그는 'W' 이후 영화와 OTT 시리즈를 중심으로 활동 영역을 넓혀왔다. 앞서 오랜만에 복귀한 공효진과 이보영이 엇갈린 성적표를 받아든 가운데, 한효주가 또 한 번 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.한효주는 다음 달 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '너의 그라운드'로 시청자들과 만난다. 올해 마지막 금토극으로 편성돼 내년까지 방송을 이어갈 예정이다. 이에 따라 올해가 아닌 내년 MBC 연기대상 평가 대상에 포함될 것으로 알려졌다.'너의 그라운드'는 좌절을 겪은 야구선수가 변호사 출신 스포츠 에이전트를 만나 재기를 꿈꾸는 로맨스다. 한효주는 공명과 호흡을 맞춰 11년 만에 재회한 첫사랑의 이야기를 그린다. 스포츠와 로맨스를 결합한 작품으로, 한효주가 오랜만에 지상파 드라마로 복귀한다는 점에서도 관심을 키운다.한효주에게 MBC는 배우로서 중요한 전환점을 맞았던 채널이다. 2005년 시트콤 '논스톱5'를 통해 배우 활동을 시작한 그는 2010년 같은 방송사의 사극 '동이'에서 주연을 맡아 입지를 다졌다. 당시 만 23세였던 한효주는 김남주와 연기대상을 공동 수상하며 MBC 연기대상 역대 최연소 대상 수상자로 이름을 올렸다.2016년에는 'W'에서 이종석과 호흡을 맞추며 또 한 번 흥행에 성공했다. 현실과 웹툰 세계에 오가는 독특한 설정의 로맨스로 인기를 얻었으며, 그해 MBC 연기대상에서 미니시리즈 부문 여자 최우수연기상과 베스트 커플상을 받았다. '동이'로 대상을 받은 지 6년 만에 또다시 주요 연기상을 거머쥔 것이다.이후 한효주는 영화와 OTT 시리즈로 활동 영역을 넓혔다. '골든슬럼버', '인랑', '해적: 도깨비 깃발' 등으로 스크린에서 관객과 만났고, 2023년 디즈니+ 시리즈 '무빙'으로 다시 한번 주목받았다. 이듬해 '지배종'에서는 기존 로맨스 중심의 이미지에서 벗어나 장르적 변화를 시도했다.지난해에는 일본 넷플릭스 시리즈 '로맨틱 어나니머스'에서 오구리 슌과 호흡을 맞추며 해외 작품까지 활동 범위를 넓혔다. 영화와 OTT를 오가며 필모그래피를 쌓아온 그는 10년 만의 MBC 복귀작으로 다시 로맨스를 선택했다.앞서 MBC에 오랜만에 복귀한 공효진과 이보영 역시 이곳에서 드라마 연기를 시작했다는 공통점이 있다. 공효진은 1999년 영화 '여고괴담 두번째 이야기'로 데뷔한 뒤 2000년 MBC 시트콤 '가문의 영광'으로 안방극장에 진출했다. 이후 '파스타', '최고의 사랑' 등으로 인기를 얻었으며, 2011년 '최고의 사랑' 이후 15년 만에 '유부녀 킬러'로 돌아왔다. 지난 9월 종영한 이 작품은 최종회에서 닐슨코리아 전국 가구 기준 10.7%를 기록하며 자체 최고 시청률로 막을 내렸다.이보영 역시 MBC와 인연이 깊다. 그는 2003년 시트콤 '논스톱3'로 연기 활동을 시작했으며, 2012년 종영한 '애정만만세' 이후 약 13년 만에 지난해 '메리 킬즈 피플'로 복귀했다. 그러나 첫 방송 시청률 3.2%로 출발한 작품은 3회부터 1%대로 떨어졌고, 최종회 역시 1.2%에 그치며 아쉬움을 남겼다.다만 두 작품의 시청률 차이를 배우 개인의 흥행력만으로 설명하기는 어렵다. '유부녀 킬러'가 코미디와 로맨스를 결합해 비교적 폭넓은 시청층을 겨냥했다면, '메리 킬즈 피플'은 조력 사망이라는 무거운 소재를 다룬 서스펜스 극이다. 장르에 따른 접근성 차이도 성적에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.한효주가 선택한 '너의 그라운드'는 야구를 소재로 한 로맨스다. 11년 만에 재회한 첫사랑이라는 설정을 앞세워 스포츠에 익숙하지 않은 시청자들도 비교적 쉽게 접근할 수 있다. 공효진의 복귀작처럼 대중적인 장르를 택했다는 점은 긍정적인 요소지만, 흥행을 장담할 수는 없다. 결국 인물들의 관계와 성장 과정이 얼마나 설득력 있게 그려지느냐가 관건이다.MBC에서 연기 활동을 시작한 세 배우의 복귀 성적이 차례로 관심을 끄는 가운데, 이번에는 한효주가 바통을 이어받는다. 영화와 OTT를 거쳐 10년 만에 친정으로 돌아온 그가 다시 한번 흥행작을 탄생시킬 수 있을지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr