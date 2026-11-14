김지원이 '닥터X' 종영 소감을 전했다./사진제공=SBS

김지원이 '닥터X' 종영 소감을 전했다./사진제공=SBS

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')의 주역들이 최종화 방송을 앞두고 종영 소감을 전했다.'닥터X'는 방영 내내 6주 연속 주간 통합 시청률 1위를 수성하며 흥행 질주를 이어갔다. 자체 최고 시청률은 최고 20.2%, 전국 19.5%까지 치솟았다. 전작인 소지섭 주연의 '김부장'이 세운 역대급 시청률 기록에는 미치지 못했으나, '닥터X' 역시 SBS 역대 금토드라마 시청률 TOP5에 이름을 올리며 저력을 보여줬다. 2049 시청률은 자체 최고 8%를 기록했고, 넷플릭스 글로벌 비영어권 톱10 TV쇼 주간 시청 순위 4위에도 오르며 국내외에서 인기를 끌었다.최종화를 앞두고 김지원(계수정 역), 이정은(장희숙 역), 손현주(부승권 역), 김우석(박태경 역), 이진희(조원진 역), 김영민(도윤식 역), 이성욱(배흥곤 역), 권승우(마성규 역), 허준석(김성진 역)이 감사 인사를 남겼다.먼저 주인공 계수정 역을 맡은 김지원은 "그동안 '닥터X'를 시청해 주시고 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "좋은 배우분들, 스태프분들과 함께할 수 있어 즐겁고 감사한 시간이었다. 함께 작품을 만들어가는 과정에서 많은 것을 배우고 좋은 추억도 많이 남겼다. '닥터X'와 계수정을 응원해 주신 모든 분께 다시 한번 감사드린다"고 밝혔다.의사 용역 소개소 소장 장희숙 역의 이정은은 "구서대병원이라는 거대한 마피아 같은 조직 속에서도 굴하지 않고 사이다를 날릴 수 있었던 건 매주 본방을 사수하며 우리 편을 들어주신 시청자분들 덕분"이라며 "'닥터X' 속 영업은 종료되지만 여러분의 일상에는 그 어떤 실패도 없기를, 늘 건강하시기를 장 소장이 진심으로 응원한다"고 전했다.병원장 부승권 역을 연기한 손현주는 "지난해부터 열심히 촬영해 여러분께 선보였는데 이제 끝을 향해 달려간다"며 "함께한 스태프들과 배우들 모두 고생 많았지만 사랑해 주시는 시청자분들이 있기에 즐겁게 잘 마무리한다"고 인사했다. 이어 닮은꼴로 화제를 모은 캐릭터 '가나디'의 유행어를 활용한 '손현듀 배상'이라는 서명으로 웃음을 더했다.인턴 박태경 역의 김우석은 "짧지 않은 기간 동안 최선을 다해 준비하고 찍었던 작품이라 아직 저도 태경이를 못 놔주고 있다"며 "시청자분들께서도 많이 사랑해 주셔서 감사하다. '닥터X' 박태경만큼 배우 김우석에게도 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 말했다.마취의학과 교수 조원진 역의 이진희는 "조원진이라는 인물로 시청자분들과 만나 꿈같이 행복한 시간이었다"고 소감을 전했고, 응급의학과 교수 김성진 역의 허준석은 "수개월 동안 김성진으로 지내면서 행복했다. 함께한 출연진, 스태프분들과의 좋았던 순간들이 오래도록 기억에 남을 추억이 됐다"고 인사했다.일반외과 교수 도윤식 역의 김영민은 "'닥터X'와 도윤식에게 응원을 보내주셔서 행복한 가을이었다"며 "'닥터X' 팀은 절대 실패하지 않는다"고 시그니처 대사를 인용했다. 배흥곤 역의 이성욱은 "존경하는 선배님, 동료들과 함께 작업한 건 큰 행운이었다"고 전했으며, 레지던트 마성규 역의 권승우는 "한 인물을 만들어가는 과정은 늘 쉽지 않지만 이번 작품 역시 새로운 경험이자 배움의 시간이었다"고 돌아봤다.지난 11화에서는 전설적인 의사 김승효(전국환 분)의 실체와 계수정, 박태경, 조원진의 과거사가 밝혀졌으며, 수술 도중 김승효가 눈을 뜨는 장면으로 엔딩을 맞아 최종화 전개에 궁금증을 높였다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 최종화는 14일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr