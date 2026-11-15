이미지 크게보기 전 슈퍼주니어 멤버 강인이 시구 영상에 달린 '강인 구속' 댓글을 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 '너의 한'

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전 슈퍼주니어 멤버 강인이 시구 영상에 달린 '강인 구속' 댓글을 언급했다.13일 '너의 한' 채널에는 "안돼 삼촌 이름 강인 아니야!! | 사연자 강인 EP.09"라는 제목의 영상이 게재됐다. 강인은 영상에서 사주를 보며 자신의 지난 논란을 돌아봤다.강인은 "일반인분들하고 폭행 시비에도 휘말려서 구설수가 있었고, 음주운전을 하고 군입대를 하고 힘들게 또 다시 복귀를 했는데 그러고 나서 자숙 중에 또 음주운전을 했다. 정말 잘못된 거다. 정말 그냥 미친 애였던 거다"라고 인정했다.무속인은 "강인이라는 이름이 너무 강하다"며 "이 강인이라는 이름을 썼을 때는 자꾸 루머가 생기고 구설수가 생긴다"고 말했다.그러자 강인은 "제 친구 애기들이 유튜브에 검색을 할 줄 아니까 내 이름을 쳐본다. 그래서 '삼촌 이름 강인 아니야' 이러고 못하게 한다"며 "내가 이거 평생 꼬리표이고 난 잘못했으니까 이런 생각하면서도 다른 이름을 잠깐 고민을 했었다"고 털어놨다.이어 "제가 야구 시구하는 영상이 있는데 영상 밑에 댓글 달리잖아. '강인이는 구속이 얼마나 나왔어?' 강인 구속. 저랑 상관이 없는 기사에도 어쨌든 강인 구속. 다른 뉴스에서도 다른 영상에서도 모든 인터넷 창에 강인 구속이. 그래서 그게 이제 챌린지가 된 거다"라고 설명했다.그러면서 "해외 이름을 정말 정말로 한번 고민을 많이 해 보겠다"며 "만약에라도 어떠한 기회가 온다면 저는 진짜 다시 연습생보다도 오디션 보러 다닌다는 마음으로 되게 열심히 할 자신은 있다"고 덧붙였다.한편 강인은 2005년 슈퍼주니어로 데뷔했다. 2009년 행인과의 폭행 시비에 이어 음주운전 뺑소니로 벌금 800만 원의 약식명령을, 2016년에는 음주운전 사고로 벌금 700만 원을 받았고 2019년 팀을 떠났다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr