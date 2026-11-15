과거 아역배우로 활동한 지성은 2016년 그룹 NCT의 멤버로 데뷔했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 NCT 멤버 지성이 '크래시2: 분노의 도로'에서 지대세 역을 맡아 교통범죄수사팀의 막내로 합류한다. / 사진제공=ENA

그룹 NCT 멤버 지성이 가수 데뷔 10년 만에 다시 연기에 나선다. 어린 시절 아역배우로 활동했던 그는 신작 '크래시2'를 통해 성인 배우로서 첫발을 내딛는다.오는 16일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로'(이하 '크래시2')는 교통범죄수사팀(TCI)이 전국 단위의 교통 범죄를 해결하는 수사극이다. 2024년 방송된 시즌1은 최고 시청률 6.6%(닐슨코리아 전국 가구 기준)를 기록하며 당시 ENA 역대 드라마 시청률 2위에 오르는 등 큰 인기를 얻었다.지성은 이번 시즌에 새롭게 합류하는 지대세 역을 맡았다. 지대세는 뛰어난 운동 신경을 갖춘 남강경찰서 교통과의 유망주로, 평소 동경하던 교통범죄수사팀에 합류하는 인물이다. 지성은 10일 열린 제작발표회에서 "처음에는 피해만 끼치지 말자는 생각이었다"며 "촬영하면서 주변에서 도와주시고 욕심도 생겼다. 이번 작품을 통해 팬들과 업계 종사자, 대중에게 칭찬 한 번 받고 싶다는 목표를 세웠다"고 연기에 대한 의욕을 드러냈다.지성은 아이돌 데뷔 전 아역배우로 활동한 이력이 있다. 2011년 SBS 드라마 '뿌리깊은 나무', 2012년 영화 '부러진 화살' 등에 출연하며 어린 시절부터 연기를 경험했다. 이후 SM엔터테인먼트에서 연습생 생활을 거쳐 2016년 NCT 멤버로 데뷔했고 가수 활동에 집중해 왔다. 올해 데뷔 10주년을 맞은 그는 오랜 연기 공백 끝 다시 배우 활동에 나섰다.아역배우 출신 아이돌이 성인이 된 뒤 연기 활동을 이어가는 사례는 드물지 않다. 대표적인 인물이 그룹 워너원 출신 박지훈이다. 어린 시절 드라마와 뮤지컬 무대에서 활동했던 그는 워너원으로 인기를 얻은 뒤 다시 배우로 나섰다. 아역 시절 쌓은 경험을 바탕으로 큰 연기력 논란 없이 필모그래피를 쌓아왔으며 특히 '약한영웅' 시리즈에서는 섬세한 감정 연기로 호평받으며 배우로서 입지를 공고히 했다.다만 아역배우 경력이 성인이 된 후의 성공까지 보장하는 것은 아니다. 지성은 10년 넘게 연기 현장을 떠나 있었던 데다 대중에게는 NCT 멤버라는 이미지가 강하다. 오랜 공백에 따른 부담을 극복하고 자연스러운 연기를 보여주는 것이 중요한 이유다. 아이돌로서의 인지도에 기대기보다 지대세라는 캐릭터로 시청자들을 설득할 수 있을지가 관건이다.연기 공백은 길지만 무대에서 쌓아온 경험은 지성이 가진 강점이다. NCT의 메인 댄서로 활약해 온 그는 뛰어난 춤 실력과 신체 표현 능력을 갖추고 있다. 차량 추격과 격투 등 역동적인 장면이 등장하는 '크래시2'에서는 이러한 능력이 액션 연기에 도움이 될 수 있다. 특히 운동 신경이 뛰어난 신입 순경을 맡은 만큼 자신의 장점을 발휘할 기회다.탄탄한 팬덤도 힘을 보탤 수 있다. NCT 멤버로 10년간 활동하며 국내외 팬들의 지지를 받아온 그는 드라마 출연 소식만으로도 관심을 모았다. 앞서 공개된 '크래시2' 관련 영상에도 응원 댓글이 이어졌다. 기존 시청자에 아이돌 팬들까지 가세한다면 작품의 화제성을 높이는 데 도움이 될 것으로 보인다. 다만 이러한 관심이 실제 시청으로 이어질지는 지켜볼 일이다.'크래시2'는 전작의 흥행으로 이미 시청자들의 기대를 모으고 있는 만큼 지성에게는 연기 활동을 재개하기에 더없이 좋은 기회다. 다만 기존 배우들과 자연스럽게 어우러지면서도 자신만의 존재감을 보여주는 것은 그의 몫이다. 제작발표회에서 밝힌 포부대로 이번 작품을 통해 배우로서도 가능성을 인정받을 수 있을지 주목된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr