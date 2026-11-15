이미지 크게보기 가수 박서진이 팬들을 위한 간식비로 5000만 원을 썼다고 밝혔다. / 사진= KBS2 '살림하는 남자들 시즌2

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'살림하는 남자들 시즌2' 박서진이 팬들을 위한 간식비로 5000만 원을 썼다고 밝혔다.14일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에는 팬클럽 '닻별'과 체육대회를 여는 박서진의 하루가 담겼다. 박서진은 동생 박효정과 새벽부터 운동장에 나와 전국에서 올라올 팬들을 맞을 준비에 바빴다.이날 모인 팬클럽 회원은 약 2700명이었다. 규모를 들은 MC 은지원과 이요원은 입을 다물지 못했고, 게스트로 나선 ITZY 채령도 "이 정도로 '슈스'이실 줄은 몰랐다"며 혀를 내둘렀다.박서진은 팬들을 위해 사비로 푸드트럭 11대를 불렀다. 간식은 모두 무료였고, 여기에 든 비용만 4000만~5000만 원에 달했다.일손을 보태러 온 지원군도 있었다. 헬스트레이너 양치승은 '헬스 후배' 두 명을 데리고 현장을 찾았다.양치승은 "지난번에 서진 남매가 제가 운영하는 샐러드빵 가게에서 아르바이트를 했는데, 가게 홍보에 큰 도움이 됐다. 매출도 급상승했다"며 "이에 보답하고자 오늘 일꾼이 되어주려고 왔다"고 밝혔다.박서진은 "오늘 여기서 열심히 일을 하시면 내년에는 관장님의 샐러드빵 간식차를 불러드리겠다"고 약속했다. 양치승은 일하는 틈틈이 가게 홍보까지 챙겨 웃음을 안겼다.박서진의 인기는 숫자로도 확인됐다. 이요원은 "박서진의 팬카페 회원 수가 약 7만2000명으로, 임영웅 다음인 2위라고 한다"고 전했다.에서 열심히 일손을 거들었다. 그러면서도 틈틈이 자신의 샐러드빵 가게 홍보를 잊지 않아 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr